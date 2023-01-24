Директор банка и кассир похитили 255 миллионов тенге в Степногорске

Фигуранты дела вынесли в сумках из кассы банка 255 684 400 тенге в течение месяца, не разрабатывая преступных схем и не прибегая к фальсификации со счетами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 716.kz.

По информации пресс-службы департамента полиции региона, в декабре 2022 года в ходе плановой проверки филиалов одного из банков, расположенных в городе Степногорске, была выявлена недостача денежных средств банка в особо крупном размере. По данному факту было начато досудебное расследование по пункту два части четвёртой статьи 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

"В рамках расследования данного факта полицейскими установлено, что директор городского отделения и кассир в период с ноября по декабрь 2022 года совершили присвоение и растрату 255 684 400 тенге. Предварительно установлено, что, сговорившись, фигуранты попросту вынесли из кассы вышеуказанную сумму в течение месяца, не разрабатывая преступных схем и не прибегая к фальсификации со счетами", - пояснили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.