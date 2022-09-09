Флаги посольств США и Великобритании в Казахстане приспущены

Посольство Великобритании в Нур-Султане в трауре в связи с кончиной королевы Елизаветы II, дипмиссия США также приспустила флаги в знак траура, сообщает BaigeNews.kz.

"Дипмиссия США в Казахстане выражает глубокие соболезнования королевской семье, народу Великобритании и народам Содружества в связи с кончиной Её Величества королевы Елизаветы II. Она вдохновляла многих американцев, и благодаря её руководству создала ещё более тесный союз США и Великобритании", - говорится в сообщении дипмиссии в аккаунте Instagram.