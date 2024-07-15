Дипломированных педиатров впервые за 17 лет выпустили в Казахстане

В Алматы в КазНМУ имени Асфендиярова состоялось большое событие – впервые за последние 17 лет здесь вручили дипломы интернов по педиатрии. В других вузах Казахстана первый поток дипломированных врачей-педиатров после долгого перерыва выпустится только на следующий год. Корреспондент BaigeNews.kz побывал на вручении дипломов и узнал, как скоро университеты Казахстана восстановят объемы выпуска детских врачей.

Первый педиатрический факультет в Алматы открылся в 1938 году. С тех пор было выпущено около 10 тысяч специалистов-педиатров, многие из них работают в нашей стране, находятся на страже здоровья детей. В 2007 году Казахстан перешел на Болонскую образовательную систему, интегрировавшись в международную систему здравоохранения. В связи с этим одним росчерком пера было принято решение, что подготовка педиатров будет осуществляться в рамках общей медицины. То есть, в университетах начали готовить только семейных врачей, которые должны были, можно сказать, курировать и детей, и взрослых. Так продолжалось целых 10 лет, пока в 2017 году не было принято решение о возврате педиатрических факультетов по подготовке педиатров, начиная с первого курса, чтобы они знали особенности детского организма глубже и шире. Первый выпуск специалистов состоялся в июле 2024 года.

Вручая исторические дипломы, ректор КазНМУ имени Асфендиярова Марат Шоранов отметил вклад корифеев казахстанской педиатрии, в частности, академика Камала Ормантаева, известнейшего педиатра, которые смогли донести до профильных министерства проблемы воспитания будущих педиатров, и были услышаны многочисленные просьбы о восстановлении специализированной подготовки детских докторов.

"Два года назад вы закончили бакалавриатуру, и сейчас, получив диплом специалиста, готовы идти работать либо поступать в резидентуру. Ни одна страна не может считать себя успешной, если она не уделяет внимания именно будущему поколению, именно детям, здоровью детей, и сегодня очень знаменательный день. Мы гордимся своими преподавателями, мы гордимся своими выпускниками, гордимся той работой, которая была проведена нами за последние эти годы, и надеемся, что эти добрые традиции педиатрической службы будут продолжены в лице наших сегодняшних выпускников", - сказал выпускникам Марат Шоранов.

Начиная с 2013 года, Шоранов работал в министерстве здравоохранения, и является свидетелем и участником обсуждений системы подготовки детских врачей.

"Если ты совершил ошибку и не исправил её, то ты совершил вторую ошибку. Сегодня в Казахстане отмечается большой демографический рост, Казахстан превысил 20-миллионный рубеж по количеству жителей, ежегодно рождается более 400 тысяч детей, конечно, с каждым годом спрос на педиатров будет только расти. Не только у нас, но и в других вузах открыли подготовку педиатров, уже в следующем году они тоже будут выпускать своих первых интернов, это означает, что мы предприняли всё возможное для того, чтобы ситуацию улучшить, чтобы наши дети были в надежных руках", - пояснил Шоранов.

Заведующий кафедрой детских инфекционных болезней КазНМУ имени Асфендиярова Адыл Катарбаев входит в число тех преподавателей, кто помнит те времена, когда медицинские вузы выпускали ежегодно большое количество специалистов по направлению "Педиатрия". И момент вручения выпускникам дипломов педиатра-специалиста в 2024 году, спустя 17 лет перерыва, для него особенно волнительный.

"Был период, когда имели место определённые трудности у педиатрической службы, в том числе по подготовке кадров педиатров. Но жизнь показала, что, учитывая нашу территорию, экологические моменты, плюс ко всему, что в нашей стране демографически растущее население, проявилась нехватка педиатров. Если мы до 2007 года готовили педиатров целенаправленно, принимали абитуриентов на педиатрический факультет, и они все эти годы, изучали особенности детского организма, и были готовы оказать помощь детям от рождения и до 15 лет. Но когда принято было направление подготовки "врач общей практики", многие педиатры переквалифицировались, стали врачами общей практики. Хотя они работали, помогали и детям, и взрослым, все равно медицинская помощь детям была затруднена, потому что детский организм - это особый организм. Начиная с рождения и до года он имеет несколько переходных периодов, а еще есть ясельный, предшкольный, школьный, подростковый возраст, и все эти возрастные критерии имеют свои особенности - физические, психологические, и педиатры должны знать эти особенности, учитывать их в практике, особенно когда у детей появляются патологические заболевания или патологические состояние", - сказал Адыл Катарбаев.

Тахмина Усенова пришла в университет в 2017 году. Выбрать медицину в качестве профессии она решила спонтанно, тем более, что никто из близких и родных не работает в этой сфере. Получая диплом, девушка понимает, что этот факт стимулировал ее к тому, чтобы с двойным усердием получать знания по выбранной профессии дает стимул, чтобы развиваться.

"Почему именно факультет педиатрии? Когда я узнала, что идет набор на педиатрию, я, не раздумывая, подала документы именно на этот факультет. На педиатрах лежит большая ответственность в плане именно здоровья наших маленьких пациентов, так как здоровье детей является всегда приоритетом и хотелось бы быть причастной к формированию здоровья наших детей", - сказала Тахмина.

Получив диплом, Тахмина и еще 132 ее однокурсника стали специалистами-педиатрами, врачами-педиатрами первичной медико-санитарной помощи, то есть амбулаторными специалистами. Они могут либо пойти на работу в поликлиники на должности участковых педиатров, либо поступить в резидентуру на дальнейшее постдипломное образование для становления узкими детскими специалистами. Еще один вариант - продолжить преподавательскую, научную деятельность.

Расулбек Аипов, декан школы педиатрии КазНМУ имени Асфендерова, поясняет, что окончившие школу педиатрии в резидентуре, поступая на узкие специализации, будут более подготовленными в педиатрической части с клинической, теоретической базой.

"В стране за этот период сложилась ситуация, что не было докторов, которые больше погружались бы в педиатрическую часть. Естественно, студенты, которые учатся на педиатрическом факультете, изучают и взрослые особенности организма, но концентрируются больше всего на детях, поэтому они универсальные специалисты. Но детский организм - это не маленькая копия взрослого человека, у него свои особенности, эти вещи глубоко надо изучать", - пояснил Аипов.

Он констатирует, что система оказалась не готова к резкому переходу на международные стандарты и столь кардинальным реформам.

"Естественно это начало отражаться на том, что студенты, которые заканчивали факультеты, старались идти в хирургию, акушерство, соответственно, возникла угроза того, что детских врачей будет меньше. Хотя "семейные врачи" также затрагивали педиатрию, но население не устраивало качество подготовки педиатров в той модели", - отметил Расулбек Аипов.

Несмотря на то, что сделано большое дело, и специализация детского врача не исчезнет в Казахстане, остается еще немало проблем, которые нужно решить в детском здравоохранении.

Адыл Катарбаев отмечает, что 10-летняя пауза в обучении педиатров отразилась на кадровом составе преподавателей, материально-технической базе. И теперь отстраивать систему подготовки педиатров приходится с нуля. На сегодня уже есть полноценные специализированные кафедры, их с каждым годом становится больше в составе школы педиатрии, вливаются новые кадры, расширяются клинические базы. Сегодня студентов обучают инновационным методам диагностики и лечения и, конечно, учитываются в преподавании новшества из мировой педиатрии. Ожидается открытие новых кафедр неонатологии и амбулаторно-поликлинической педиатрии.

"Если у будущего врача нет теоретической базы, он в практике ничего не сможет сделать, но равнозначно и то, что знающего хорошо теоретические моменты, но не умеющего делать манипуляции своими руками врача хорошим и грамотным невозможно считать. Поэтому здесь не должен быть вопрос, что важнее, теория или практические навыки, они должны параллельно. Теоретически хорошие глубокие знания должны всегда поддерживаться практическими навыками, в этом направлении мы так и работаем. Отдаём и теоретическим знаниям, и практическим навыкам одинаковый приоритет. Сегодня наш выпуск, который первым вливается, одномоментно не прикроет дефицит. Необходимо продолжать подготовку, особенно узкоспециализированных педиатров, например, не хватает детских реаниматологов, анестезиологов, инфекционистов, эндокринологов", - признал Катарбаев.

В министерстве здравоохранения продолжают поддержку развития и укрепления педиатрический службы, и возрожденные педиатрические факультеты будут наращивать подготовку специалистов, в том числе по таким направлениям, как вакцинация, профилактика, начиная с детства, детская инфекционная патология.