Дипломированная молодёжь не может трудоустроиться: что говорят в министерстве высшего образования
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Выпускники казахстанских вузов после получения диплома не могут найти работу по специальности. В Министерстве науки и высшего образования не могут объяснить в чём причина. В целом, в ведомстве не обладают актуальной информацией о трудоустройстве выпускников. К такому выводу редакция BaigeNews.kz пришла после получения ответа на запрос.
Ранее корреспондент BaigeNews.kz пыталась разобраться, с какими проблемами сталкиваются молодые специалисты. Своими взглядами на ситуацию поделились казахстанские эксперты.
На свои вопросы: "Какая ситуация по трудоустройству выпускников вузов сложилась сегодня в Казахстане?", "Сколько молодых людей трудоустроились в 2024 году?", "Сколько из них устроились по своей специальности?", "Специалисты какой отрасли составляют основную массу безработных?", "По какой причине не смогли трудоустроиться выпускники в этом году?" мы так и не получили ответов. Вопросы касательно трудоустройства выпускников в министерстве были проигнорированы - либо на них действительно нет ответа.
В сообщении лишь указано количество вузов и выпускников.
"В настоящее время в республике функционирует 120 вузов (11 национальных, 29 государственных, 14 негражданских, 1 автономная образовательная организация, 1 международный, 16 акционированных и 48 частных). Выпуск в 2024 году составил более 180 тысяч человек. По госзаказу - около 60 тысяч человек", - отмечают в ведомстве.
Также в ответе отметили, что информационная база МТСЗН РК не даёт сведений о профессии, по которой работает выпускник.
"Согласно Плану действий по реализации Концепции развития высшего образования и науки в РК на 2023-2029 годы мониторинг трудоустроенных выпускников ведется в течение года после окончания вуза. Учитывая отсутствие в информационной базе МТСЗН РК сведений о профессии, по которой работает выпускник, мониторинг осуществляется на основе пенсионных отчислений выпускников", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Впервые в истории Казахстана сразу два учителя получили звание "Қазақстанның Еңбек Ері"
- Прячут доходы и разыгрывают "спектакли": почему алиментщики в Казахстане так легко уходят от ответственности
- "Барыс" сотворил вторую подряд сенсацию в КХЛ
- Блогер баба Маша умерла на 99-м году жизни
- Спутниковая связь Eutelsat-OneWeb появится в Казахстане в начале 2025 года