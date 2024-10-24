Дипломированная молодёжь не может трудоустроиться: что говорят в министерстве высшего образования

Выпускники казахстанских вузов после получения диплома не могут найти работу по специальности. В Министерстве науки и высшего образования не могут объяснить в чём причина. В целом, в ведомстве не обладают актуальной информацией о трудоустройстве выпускников. К такому выводу редакция BaigeNews.kz пришла после получения ответа на запрос.

Ранее корреспондент BaigeNews.kz пыталась разобраться, с какими проблемами сталкиваются молодые специалисты. Своими взглядами на ситуацию поделились казахстанские эксперты.

На свои вопросы: "Какая ситуация по трудоустройству выпускников вузов сложилась сегодня в Казахстане?", "Сколько молодых людей трудоустроились в 2024 году?", "Сколько из них устроились по своей специальности?", "Специалисты какой отрасли составляют основную массу безработных?", "По какой причине не смогли трудоустроиться выпускники в этом году?" мы так и не получили ответов. Вопросы касательно трудоустройства выпускников в министерстве были проигнорированы - либо на них действительно нет ответа.

В сообщении лишь указано количество вузов и выпускников.

"В настоящее время в республике функционирует 120 вузов (11 национальных, 29 государственных, 14 негражданских, 1 автономная образовательная организация, 1 международный, 16 акционированных и 48 частных). Выпуск в 2024 году составил более 180 тысяч человек. По госзаказу - около 60 тысяч человек", - отмечают в ведомстве.

Также в ответе отметили, что информационная база МТСЗН РК не даёт сведений о профессии, по которой работает выпускник.