Дипломаты обратились к находящимся в Израиле казахстанцам
Сегодня, 15:43
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Сегодня, 15:43Сегодня, 15:43
164Фото: baigenews.kz
На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке посольство Казахстана в Тель-Авиве выступило с рекомендациями для соотечественников, передаёт BaigeNews.kz.
"Рекомендуем всем гражданам Казахстана, находящимся в Израиле, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством Казахстана", - говорится в сообщении.
Для граждан РК в Израиле открыты линии экстренной связи:
Контакты Посольства Казахстана в Израиле:
+972 (3) 503 78 85 (дежурный)
+972 53 635 19 83 (мобильный, WhatsApp)
+972 55 273 38 13 (мобильный, WhatsApp)
+7 700 111 31 96 (WhatsApp)
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