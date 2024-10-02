Дипломаты обратились к находящимся в Израиле казахстанцам

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке посольство Казахстана в Тель-Авиве выступило с рекомендациями для соотечественников, передаёт BaigeNews.kz.

"Рекомендуем всем гражданам Казахстана, находящимся в Израиле, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с посольством Казахстана", - говорится в сообщении.

Для граждан РК в Израиле открыты линии экстренной связи:

Контакты Посольства Казахстана в Израиле:

+972 (3) 503 78 85 (дежурный)

+972 53 635 19 83 (мобильный, WhatsApp)

+972 55 273 38 13 (мобильный, WhatsApp)

+7 700 111 31 96 (WhatsApp)