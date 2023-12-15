Дипломатам и бизнес-сообществу презентовали инвествозможности Казахстана

В Астане состоялась очередная встреча членов Дипломатического Бизнес клуба, где иностранные дипломаты и представители бизнес-сообщества ознакомились с инвестиционными возможностями Казахстана, а также предстоящими 5-ми Всемирными играми кочевников в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев подчеркнул, что по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева реализуется комплексная реформа по обновлению страны. Одна из ключевых задач сегодняшнего дня – формирование новой экономической модели развития страны.

"Казахстан сегодня придерживается принципов открытости и активно развивает всестороннее сотрудничество с другими странами в экономической, политической, культурно-гуманитарной и других сферах. Уверен, что работа Дипломатического бизнес клуба внесет свой практический вклад в реализацию этой задачи", – сказал Маулен Ашимбаев.

В свою очередь, со-председатель Дипломатического Бизнес клуба Исламбек Салжанов отметил, что за 8 лет существования Клуб стал полноценной неформальной площадкой для развития и укрепления взаимодействия зарубежного дипломатического корпуса с бизнес-сообществом Казахстана в социально-экономической сфере.

"Благодаря проводимым Главой государства реформам по перезагрузке политической системы и социально-экономической модернизации, в Казахстане появляются равные возможности для всех для ведения бизнеса. Идет реальная демонополизация экономики Казахстана. Усиление борьбы с коррупцией, утверждение принципа верховенства закона и справедливого правосудия создают благоприятные возможности для привлечения иностранных инвесторов в Казахстан", - подчеркнул он.

Председатель Президиума НПП РК "Атамекен" Раимбек Баталов отметил, что Дипломатический Бизнес клуб позволяет иностранным инвесторам находить надежных партнеров в Казахстане. Это является одним из основных направлений данного клуба.