Жительницу Семея на 500 тысяч тенге обманул мошенник, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

49-летний мужчина обещал продать диплом медицинского колледжа. Деньги взял, потратил их на собственные нужны, а "корочку" не отдал.

В отношении злоумышленника начато досудебное расследование по факту мошенничества. По итогам следственных мероприятий мужчина дал признательные показания.

В полиции напомнили, что документы об образовании и получении профессии можно получить только законным путём.