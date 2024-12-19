Диплом медика продавали за 500 тысяч тенге в Семее
Начато расследование.
Сегодня, 20:30
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Сегодня, 20:30Сегодня, 20:30
145Фото: polisia.kz
Жительницу Семея на 500 тысяч тенге обманул мошенник, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
49-летний мужчина обещал продать диплом медицинского колледжа. Деньги взял, потратил их на собственные нужны, а "корочку" не отдал.
В отношении злоумышленника начато досудебное расследование по факту мошенничества. По итогам следственных мероприятий мужчина дал признательные показания.
В полиции напомнили, что документы об образовании и получении профессии можно получить только законным путём.
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