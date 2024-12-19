  • 19 Декабря, 21:26
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Диплом медика продавали за 500 тысяч тенге в Семее

Начато расследование.

Сегодня, 20:30
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 20:30
Сегодня, 20:30
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Фото: polisia.kz

Жительницу Семея на 500 тысяч тенге обманул мошенник, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

49-летний мужчина обещал продать диплом медицинского колледжа. Деньги взял, потратил их на собственные нужны, а "корочку" не отдал.

В отношении злоумышленника начато досудебное расследование по факту мошенничества. По итогам следственных мероприятий мужчина дал признательные показания.

В полиции напомнили, что документы об образовании и получении профессии можно получить только законным путём.

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