Диплом больше не нужен? Как поменяются требования к работникам в Казахстане

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Казахстанцы, отучившиеся по одной специальности, но пожелавшие работать по другой, смогут пройти тест, получить сертификат специалиста в новой профессии и трудоустроиться. Как быть в этом случае с обязательной отработкой по основной специальности, и нужен ли будет в принципе диплом о высшем образовании для устройства на работу, узнал корреспондент BaigeNews.kz.

В мажилисе находится проект закона "О профессиональных квалификациях", который даст возможность человеку после выпуска из университета работать официально не по специальности, если получит сертификат, подтверждающий профессиональную квалификацию.

Решать судьбу документа будет уже новый созыв мажилиса. Но сейчас можно говорить о том, что не все специалисты с дипломом конкурентоспособны на рынке труда, в то время как получившие знания по какой-либо профессии самостоятельно не могут устроиться на работу из-за требований о высшем образовании именно по этой профессии.

Новая система сертификации, которую предлагает министерство науки и высшего образования в законопроекте, не исключает наличие формального образования в рамках 6-8 уровней Национальной рамки квалификаций, а также отработку выпускников, отучившихся на государственном гранте, по специальности. При этом, согласно новому законопроекту, требуется подтверждение полученной квалификации через систему сертификации.

Чтобы подтвердить соответствие специалиста профессиональным стандартам, обязательно указывается уровень образования сертифицируемого. Но параллельно с этим законопроект предусматривает получение и признание неформального, информального или самостоятельного обучения в качестве дополнительного образования. Это направлено на реализацию Концепции обучения в течение всей жизни. То есть гражданам предоставляется возможность обновления своих знаний и навыков через курсы неформального образования.

В министерстве полагают, что не всегда получение сертификата об окончании короткого курса зависит от прохождения экзаменов, то есть обучение на сертификат без проверки знаний не может стать заменой полноценной системе образования. Это скорее преимущество, но не гарант того, чтобы получить работу.

Отработку для отучившихся на гранте могут сократить

Сейчас в Законе РК "Об образовании" есть норма об обязательной отработке государственного гранта не менее трех лет после завершения обучения. Выпускники могут отрабатывать не только в государственных учреждениях, но и в частных.

Законопроект обязанность об отработке не отменит, но предполагает снижение срока отработки с трех до двух лет, а также возможность отрабатывать сельской молодежи, поступившей в пределах квоты по педагогическим, медицинским, ветеринарным и сельскохозяйственным специальностям, во всех трудодефицитных регионах, а не в каком-то одном.

Будет ли предусмотрена возможность для отучившихся на государственном гранте отработать не по своей специальности, при условии, что они получат сертификат подтверждения квалификации по другой специальности?

В министерстве ответили, что выпускникам, завершим обучение по гранту, необходимо будет отрабатывать по специальности, данная норма не меняется. При этом, согласно законопроекту "О профессиональных квалификациях" необходимо будет прохождение процедуры подтверждения квалификации на базе центров признания профессиональных квалификаций.

Данные центры признания будут регистрироваться на цифровой платформе Национальной системы квалификаций, где будет вся информация об их структуре и деятельности, стоимости услуги. Центры признания разработают квалификационные программы, согласно которым будет проведена оценка соответствия кандидата требованиям профессиональных стандартов, квалификационным требованиям определенной профессии.

Для обеспечения качества данные центры признания будут аккредитованы НПП "Атамекен".

Для чего нужно высшее образование?

Действительно, создается впечатление, что для успешной карьеры в ряде отраслей важны конкретные навыки — и зачастую короткие курсы с преподавателями-практиками позволяют освоить их быстрее, чем в вузе. Но, мы не должны забывать о социальной миссии университета и ее роли в воспроизводстве культуры, воспитания личности, ее социализации, умения работать в команде и адаптивности, межличностных отношений, создании условий для самореализации, сохранении культурной преемственности в обществе.

В министерстве подчеркивают, что сейчас роль высшего образования — подготовка студентов к будущему, самоопределение и взросление. В связи с этим, именно долгосрочное обучение в университете в условиях среды познания, мышления и творчества помогает выпускнику выстроить свою жизненную траекторию, учит навыкам адаптации к изменяющемуся миру и рынку труда. Поэтому краткосрочные курсы не могут стать заменой полноценной системе образования.

Ведомство полагает, что краткосрочные курсы - это скорее преимущество, но не гарант того, что человек получит работу.

"Работодатель в первую очередь хочет посмотреть на диплом человека и только потом – на сертификаты", - напомнили в министерстве.