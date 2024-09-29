Династия энергетиков: "Профессиональный праздник отмечаем как Новый год"

Каждое последнее воскресенье сентября в Казахстане отмечается День труда. По случаю праздника корреспондент BaigeNews.kz поговорил с поедставителем династии энергетиков. В этой сфере работали и работают шесть членов семьи Олега Владимировича Журавлёва. Он сам в настоящее время является заместителем главного инженера филиала АО "KEGOC" "Северные МЭС". В текущем году его профессиональный стаж составил 30 лет и в KEGOC он работает с момента основания компании.

- Олег Владимирович, сколько поколений в вашей семье посвятили себя энергетической отрасли?

- Я выбрал энергетику неслучайно, являюсь представителем династии энергетиков – шесть человек имеют общий стаж работы в 80 лет. Вскоре к нам присоединится и мой сын, который в данный момент учится на инженера-энергетика. Моя мама работала инженером службы подстанций в РЭК. Брат был водителем в этой же организации. Моя дочь сначала работала инженером службы испытаний и диагностики, а затем инженером службы подстанций. Мой тесть работал водителем в энергетической организации. Брат супруги является дежурным электромонтёром на подстанции 500 кВ.

- Что побудило вашего сына пойти по вашим стопам?

- Продолжение династии энергетиков имело для нас большое значение, но мы не настаивали. Он рос, видя, в какой сфере работают его родственники, и постепенно сам начал интересоваться этой профессией.

- Расскажите, пожалуйста, о вашем трудовом пути.

- Я начинал карьеру с должности слесаря второго разряда на подстанции 500 кВ в Акмолинском филиале KEGOC, затем поднялся до должности мастера подстанции. Зная о значении ГРЭС-1 и ГРЭС-2 в Экибастузе, где вырабатывается около 30% всего объема электроэнергии страны, я решил переехать в Павлодарскую область, где и нахожусь по сей день.

- Есть ли в вашей семье традиции, связанные с работой?

- Наверное одна из главных традиций: День энергетика у нас празднуется как Новый год, накрываем праздничный стол. По возможности собираемся все вместе, если не получается – отмечаем дистанционно.

Также мы обмениваемся опытом не только на работе, но и в семейном кругу. Ответственность каждого члена династии перед другими очень высока. В династии каждый поддерживает другого: как старшие, так и молодые. Даже бытовые разговоры у нас часто переходят на профессиональные темы. Например, сейчас мой сын учится, и я стараюсь вносить свой вклад, чтобы ему было легче усваивать знания. Однако важны не только знания, но и собственное желание учиться, ответственность, а также внимание к технике безопасности, которая необходима на каждом шагу – как для себя, так и для окружающих.

- Расскажите, как за период вашей карьеры менялись технологии и подходы в энергетической отрасли?

- Я застал оборудование, условно говоря, 60-х годов, и был свидетелем модернизации оборудования. За время моей работы произошли существенные изменения. В начале моей карьеры разговоров об автоматизации и цифровизации практически не было, а сейчас практически всё оборудование управляется через компьютерные устройства. Современное оборудование требует больше умственных способностей, чем физических, оно усовершенствовало процесс работы, что является большим плюсом. Энергетика всегда была и будет важной отраслью, требующей постоянного развития, модернизации сетей и оборудования, что делает её перспективной для будущих поколений.

- Какой совет вы дадите молодым специалистам, которые планируют связать свою жизнь с энергетикой?

- Молодым специалистам я бы посоветовал хорошо учиться и впитывать все знания, которые дают в учебных заведениях. Понимание основ энергетики поможет в будущем легче вникать в работу. Когда вы будете набираться опыта, эти знания вам очень пригодятся.

- Спасибо за интервью!