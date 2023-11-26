Обнаружили побои: Динара Закиева рассказала о вопиющем случае с ребёнком в больнице Астаны

Уполномоченная по правам детей в Казахстане Динара Закиева в социальных сетях рассказала о случае из своей практики, когда ребёнок из-за насилия в семье не захотел возвращаться из больницы домой, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом Закиева написала в сторис Instagram.

"Съездила к семилетней девочке, которая поступила в больницу в результате систематических избиений дома. Ребёнок спрашивал, может ли остаться в больнице, не возвращаться домой", — написала Динара Закиева.

По словам уполномоченной по правам ребёнка, следы побоев у девочки обнаружили в школе. Педагоги сразу вызвали инспектора по делам несовершеннолетнийх. Отмечается, что в этой же семье есть ещё шестеро детей.

Ранее Министр культуры и информации РК Аида Балаева объявила о старте акции "16 дней активных действий против гендерного насилия" по всему Казахстану.