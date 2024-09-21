Динара Закиева высказалась о суицидах среди школьников

Уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане Динара Закиева отреагировала на информацию о недавних суицидах среди школьников в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"Проблема суицида среди несовершеннолетних, меры по предотвращению, выявлению и работе с причинами были рассмотрены вчера на совещании под председательством Государственного Советника Карина Е.Т. с участием представителей государственных органов: Министерство просвещения, МЦРИАП, МВД, Министерство здравоохранения, Генеральной прокуратуры, а также КНБ, Отдела внутренней политики Администрации Президента", — написала Закиева в Facebook.

Она отметила, что средний возраст совершения суицида среди детей, согласно данным МВД, составляет 15-17 лет, однако все чаще случаи происходят в более раннем возрасте — 11-13 лет.

"Основными причинами являются одиночество, отношения с родителями, родственниками, сверстниками и буллинг. Кроме того, в современном мире значительное влияние оказывают социальные сети. В этой связи обсуждались вопросы кибербезопасности. В этом году МКИ выявлено 22 факта распространения информации, пропагандирующей суицид, из которых в результате удалены 19 материалов; 157 фактов распространения информации, пропагандирующей насилия, из которых ограничено 56 интернет-ресурсов, а также направлены уведомления по 101 материалу. В эти дни МКИ связалось с представителями Telegram и Meta по удалению всех групп с определенными названиями, которые могут использоваться для вовлечения детей", — сообщила Динара Закиева.

По ее словам, участники совещания также подняли вопрос о проведении информационной работы с родителями касательно того, на что следует обращать внимание в поведении детей и как понять, что ребенок нуждается в помощи.

"К мерам профилактики однозначно относится создание инструментов самообращения. Поэтому с МЦРИАП мы работаем над повышением качества работы Контакт-центра 111, куда в том числе все чаще обращаются дети. Так, недавно по обращению девочки с суицидальными намерениями было выявлено, что она подвергается насилию; в итоге подозреваемый задержан, идет следствие. За 11 месяцев поступило 1237 обращений по вопросам психоэмоционального состояния и суицидальных намерений. Всего поступило 75 тысяч звонков", — отметила уполномоченный по правам ребёнка.

Она также рассказала, что проводится работа и с детьми в школах.

"В первую очередь это обучение навыкам обеспечения личной безопасности. С этого месяца во всех школах введены уроки безопасности, над которыми в течение года мы работали с Комитетом по охране прав детей. Всего 130 уроков. Также в 110 школах началось пилотное внедрение антибуллинговой программы KIVA, которую со следующего года начнут внедрять во все школы. Одним из основных направлений для своевременного выявления суицидальных настроений, буллинга и насилия является функционирование Центров психологической поддержки, открытых этим летом в соответствии с новым законом. К сожалению, практика показала, что школьные психологи либо не выявляют, либо, даже выявляя детей с явными сигналами плохого психоэмоционального состояния, не знают, как с ними работать, или игнорируют эту информацию. Поэтому центры будут работать со школьными психологами, обучать их и оказывать методическую поддержку, и в целом замкнут на себе координацию выявления и комплексной помощи детям", — написала Закиева.

Она напомнила, что с января во всех школах должен быть 1 психолог на 500 детей, тогда как сейчас 1 на 1500. Также во время совещания была поднята проблема отношения акиматов к этой работе.

"Не все регионы обеспечили качественную работу центров, не укомплектованы кадры, не начато взаимодействие со школами, отсутствуют графики работы со школами и психологами. В частности, в Алматы, Шымкенте, Актюбинской и Туркестанской областях есть вопросы, требующие работы", — заявила Динара Закиева.

Она также обратила внимание на то, что сейчас во время поездок в регионы Закиева объезжает Центры для разъяснения задач и проверки их готовности к работе.

"В профилактике суицида очень важно взаимодействие с системой здравоохранения. В этом году приняты совместные приказы и алгоритмы для работы. На совещании отметили, что, к сожалению, в регионах не знают ни об алгоритме, ни о приказах. Также есть вопросы к деятельности Молодежных центров здоровья, работающих с детьми от 10 лет, но в основном по самообращению, что снижает охват детей, нуждающихся в помощи. Все эти структуры поручено проверить Прокуратуре. Есть еще вопросы, которые сейчас решаются, в том числе по укреплению структуры охраны прав детей, увеличению числа сотрудников опеки и улучшению работы ИДН", — отметила детский омбудсмен.

По её словам, на центральном уровне в 2023-2024 годах приняты все необходимые законы, комплексный план, приказы. Сейчас главное — качественная работа акиматов по внедрению всех предусмотренных решений.

"На совещании были приняты меры оперативного реагирования на происходящее, а также проработаны все необходимые меры для эффективного внедрения системных решений. В результате Ерлан Тынымбаевич отметил, что встречи с госорганами по профилактике суицида среди несовершеннолетних будет проводить ежемесячно и контролировать каждый шаг исполнения всех принятых решений", — резюмировала Закиева.

Напомним, казахстанцев шокировали недавние новости о смерти 12-летней девочки при загадочных обстоятельствах в Алматы. Ребёнок выпал с балкона 13 этажа. Предположительно, это суицид. В СМИ отмечают, что в Алматы за восемь дней совершили суицид четверо детей.