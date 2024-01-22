Динара Закиева: Правительство поддержало ужесточение наказания за насилие над детьми
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В правительстве завершилась презентация законопроекта об обеспечении прав женщин и безопасности детей. Все поправки по ужесточению наказания за насилие, а также созданию инфраструктуры помощи семьям поддержаны. Далее они будут обсуждаться в мажилисе. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребёнка в РК Динара Закиева, передаёт BaigeNews.kz.
"Заключение правительства – это одна из важных и трудоёмких частей работы над законопроектом. На практике, без положительного заключения, норма не принимается. Поэтому в эти месяцы с коллегами из АП, канцелярии премьер-министра, Минюсте, Генпрокуратуре, МВД, Минтруда и соцзащиты работала над редакциями статей, чтобы норму поддержали в предложенной форме, и при этом она была эффективной в правоприменении. Поддержано более 40 поправок по вопросам безопасности детей, которые в сентябре 2023 года были представлены мной в Генеральной прокуратуре и фракции AMANAT в мажилисе", - сообщила Закиева.
Среди них:
- исключение примирения по преступлениям, связанным с насилием в отношении детей и ужесточение наказания за: истязание (новая редакция статьи), жестокое обращение, тяжкий, средний вред здоровью, похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего;
- криминализация насилия, то есть уголовная ответственность за побои и лёгкий вред здоровью как в отношении детей так и взрослых;
- только пожизненное заключение за изнасилование ребёнка;
- введение статьи, касающейся приставания сексуального характера к ребёнку;
- содержание под стражей на время следственных действий по преступлениям, связанным с насилием в отношении ребёнка;
- введение лицензирования организаций, оказывающих услуги детям (МСУ, лагеря);
- ответственность на принудительную высадку ребёнка из автобуса; за буллинг.
В части профилактики:
- создание инфраструктуры помощи семьям, детям (открытие Центров поддержки семьи, Центров психологической поддержки детей);
- закрепление компетенции по организации помощи семьям в трудной жизненной ситуации;
- психологическая работа с агрессором (в рамках внедрения института особых требований в УК);
- компетенция по разработке программ помощи детям, столкнувшимся с насилием, буллингом.
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