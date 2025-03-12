Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева на круглом столе в сенате, посвященном вопросам беременности подростков, рассказала о случаях семейного насилия, передает BaigeNews.kz.

По ее словам, она часто встречается с семьями, где подростки родили в результате преступлений против половой неприкосновенности.

"Например, не так давно я посещала Жамбылскую область и видела девочку, которая родила ребёнка в 13 лет после преступления против её половой неприкосновенности. В течение шести лет её насиловали двое разных дядей. В Туркестанской области я посещала центр, где в настоящее время проживают 16 несовершеннолетних девочек, родивших детей в возрасте от 13 до 15 лет. Все они стали жертвами преступлений со стороны своих братьев, дядей и других родственников. Большинство из них, рассказывая о произошедшем, признавались, что не осознавали, что против них совершается преступление. Они думали, цитирую: "Так живут все дети во всех семьях", - сказала Закиева.

Она отметила, что это показывает масштаб проблемы и необходимость эффективных мер по профилактике и борьбе с насилием в отношении несовершеннолетних.

Уполномоченный по правам ребенка отметила также, что в мировой практике существуют различные подходы к профилактике насилия. Это работа с семьей, инструменты самозащиты и информирования, наличие инфраструктуры, предоставляющей своевременные услуги детям, усиление правовой базы.