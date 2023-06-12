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  • Динара Закиева назначена Уполномоченным по правам ребенка в Казахстане
Facebook Сегодня, 11:22
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Сегодня, 11:22
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Фото: Facebook

Динара Закиева назначена Уполномоченным по правам ребенка в Казахстане

Распоряжением Главы государства Закиева Динара Болатовна назначена Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Динара Закиева родилась 22 декабря 1982 года. 

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Институт языка и культуры, город Пекин, Китай (2001);

· Алматинский государственный университет им. Абая, Республика Казахстан, город Алматы (2002)

Специальность "Международное право"

· Дипломатическая академия министерства иностранных дел Российской Федерации, городо Москва, Российская Федерация (2004)

Специальность "Международное право"

· MBA Hult international business school, город Дубай, ОАЭ (2013)

Мастер МВА

Трудовой стаж:

· Заместитель генерального директора ТОО "ТопЮрАудит", город Астана (2004-2005);

· Главный специалист Департамента развития предпринимательства, Министерство индустрии и торговли РК, город Астана (02.2005-08.2005);

· Основатель ТОО "Antarex", сеть ресторанов "Rafe", город Астана (02.2006);

· Эксперт Протокола Президента РК, Администрация Президента РК, город Астана (2007-2013);

· Соучредитель Общественного Благотворительного Фонда "Қасиетті Жол", город Астана (2011);

· Заместитель заведующего Секретариатом Первого заместителя Председателя партии - руководитель отдела международного сотрудничества партии "Nur Otan", город Астана (2013-2015);

· Директор КГУ "Детский дом" акимата города Астаны, город Астана (2017-2019);

· Председатель Республиканского общественного совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при партии "Nur Otan" (2019);

· Руководитель Корпоративного Фонда "Қамкорлық қоры" при Фонде Нурсултана Назарбаева (2019-2021)

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Сегодня, 11:22
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