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Динара Сатжан заказала свадебное платье

Сегодня, 05:35
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Instagram / dinarasatzhan Сегодня, 05:35
Сегодня, 05:35
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Фото: Instagram / dinarasatzhan

Казахстанская телеведущая и блогер Динара Сатжан заказала свадебное платье у отечественного дизайнера Наиля Байкучукова, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом на своей странице в Instagram рассказал сам модельер. По его словам, телеведущая приехала в Стамбул на несколько дней, где они и встретились. 

"Динара мне сказала, что ей нужно свадебное платье. Конечно, я был очень рад, так как Динара является моей музой. Я сразу приступил к работе", – рассказал Наиль Байкучуков, отметив, что скоро, возможно, все смогу увидеть наряд.

Сама Динара Сатжан недавно дала понять своим подписчикам в Instagram, что приняла предложение руки и сердца, при этом продемонстрировала кольцо. Имя избранника она не раскрывает.

 
 
 
 
 
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Публикация от Naiyl Baikuchukov (@naiyl)

Известная телеведущая Динара Сатжан, ранее уверявшая, что не планирует громкую свадьбу, все же решила заказать свадебное платье – и доверила его создание казахстанскому дизайнеру Наилю Байкучукову, передает Liter.kz.

Новостью поделился сам модельер, опубликовав в соцсетях откровенный пост о неожиданном заказе.

По его словам, Динара прилетела в Стамбул всего на пару дней, и они встретились, чтобы пообщаться.

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