Динара Сатжан заказала свадебное платье
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Казахстанская телеведущая и блогер Динара Сатжан заказала свадебное платье у отечественного дизайнера Наиля Байкучукова, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом на своей странице в Instagram рассказал сам модельер. По его словам, телеведущая приехала в Стамбул на несколько дней, где они и встретились.
"Динара мне сказала, что ей нужно свадебное платье. Конечно, я был очень рад, так как Динара является моей музой. Я сразу приступил к работе", – рассказал Наиль Байкучуков, отметив, что скоро, возможно, все смогу увидеть наряд.
Сама Динара Сатжан недавно дала понять своим подписчикам в Instagram, что приняла предложение руки и сердца, при этом продемонстрировала кольцо. Имя избранника она не раскрывает.
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Известная телеведущая Динара Сатжан, ранее уверявшая, что не планирует громкую свадьбу, все же решила заказать свадебное платье – и доверила его создание казахстанскому дизайнеру Наилю Байкучукову, передает Liter.kz.
Новостью поделился сам модельер, опубликовав в соцсетях откровенный пост о неожиданном заказе.
По его словам, Динара прилетела в Стамбул всего на пару дней, и они встретились, чтобы пообщаться.
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