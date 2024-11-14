Динамику потребительских цен в Казахстане на 2025 год проанализировал эксперт

Динамика потребительских цен в Казахстане и в следующем году будет ощутимой, передает BaigeNews.kz.

Такое предположение сделал руководитель Kursiv Research Сергей Домнин. Говорить об этом может рост цен в октябре - 8,5% в годовом выражении, и накопленный рост за 10 месяцев в размере 8,7%.

"Прогнозы экспертных организаций, которые моделируют инфляцию в Казахстане, указывают на то, что итоговые годовые темпы роста потребительских цен в 2025 сложатся в диапазоне между 6,5 и 7,5%. Еще один хороший ориентир – базовая инфляция, без учета цен на продукты с выраженной сезонностью. Она во второй половине уходящего года устойчиво держится в районе отметки в 7,5% в годовом выражении", - объясняет эксперт.

Кроме того, из трех основных компонентов потребительской инфляции в этом году наиболее сильный рост показывает компонент платных услуг. Связывает это Сергей Домнин с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги, цены на которые выросли на 16,3% в годовом исчислении.

"В следующем году рост цен на ЖКУ продолжится, но будет более умеренным. Правительство подготовило нацпроект по модернизации энергетического и коммунального секторов с общим объемом инвестиций в более чем 10 триллионов тенге до 2029 года. Основным механизмом его финансирования будет рост тарифов на тепловую энергию, услуги водоотведения и электроэнергию. Конечно, правительство предусмотрело и адресные дотации для социально уязвимых слоев населения, и общее субсидирование той части заемного финансирования, которая будет превышать 10% годовых. Но это лишь обеспечит менее интенсивный рост тарифов. Даже усредненный 10% рост тарифов на ЖКУ будет достаточным для того, чтобы компонент цен на платные услуги оставался драйвером инфляции и в 2025", - рассказал Сергей Домнин.

Еще один важный среднесрочный тренд, отмечает спикер, рост цен на моторное топливо. Оно может стимулировать удорожание продуктов питания, в структуре издержек на производство которых высоки доли солярки и электроэнергии. В этом году, например, рост цен на электричество совпал с увеличением стоимости на 28% огурцов и помидоров. Их в Казахстане с поздней осени до весны выращивают в теплицах. Однако в целом продовольственные товары должны показывать умеренный рост, считает Сергей Домнин. То есть, в пределах нынешних значений – на уровне 5 – 6% в годовом выражении.

"Высокая неопределенность сохраняется в компоненте непродовольственных товаров. С одной стороны, ключевой для нашей страны производитель одежды, аппаратуры и бытовой техники – Китай – испытывает кризис перепроизводства, низкую промышленную и потребительскую инфляцию, что должно сдерживать рост цен на конечную продукцию. С другой – основные расчеты за эти виды продукции номинированы в американском долларе. В случае, если администрация избранного президента Дональда Трампа реализует свои планы по фронтальному повышению импортных пошлин, доллар, по крайней мере, в первой половине года, ожидает укрепление. Ожидания этого эффекта рынки уже перенесли в реальность: с начала ноября индекс доллара укрепился с 103,3 до 105,9 пунктов. Удорожание моторного топлива, производимого внутри страны, может дать дополнительный импульс росту цен в этом компоненте", - пояснил эксперт.

Ранее казахстанские эксперты рассказали какие глобальные факторы могут повлиять на удешевление или подорожание товаров и услуг в Казахстане.