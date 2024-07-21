Димитар Кузманов стал чемпионом Кубка Президента-2024

356-я ракетка мира Димитар Кузманов из Болгарии обыграл грузина Сабу Пурцеладзе (533 АТР) в финале Challenger 50 в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3. За титул Кузманов заработал 50 рейтинговых очков и 5 660 долларов США призовых.

"Я выиграл сегодня только с 7-го матч-болла. Соперник был хорош! Здорово снова выиграть титул – три года прошло с моего предыдущего в Испании. Титулы на "Челленджерах" даются непросто, так что очень рад выиграть свой второй трофей в карьере. Это отличный турнир, и я очень рад, что победил здесь," - отметил новоиспечённый чемпион.

Победителями в парном разряде "Челленджера" стали россияне Егор Агафонов и Илья Симакин, которые победили пару: Дениса Истомина из Узбекистан и Евгения Карловского из России со счётом 6:4, 6:3.