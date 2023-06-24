Димашу вручили медаль в Малайзии

Фото: dimashnews.com

Поездка Димаша Кудайбергена в Куала-Лумпур началась со встречи университете Малайзии City University с руководством учебного заведения, представителями дипломатического корпуса, студентами, журналистами и поклонниками артиста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Dimashnews.

Основатель и управляющий директор Городского университета Малайзии Датин Рохайда Шаари вручила Димашу Медаль за исполнительское искусство.

Димаш выразил благодарность Городскому университету Малайзии за признание его труда в сфере музыки и отметил, что для него большая честь получить престижную награду одного из самых известных высших учебных заведений в Малайзии.

На пресс-конференции Димаш подчеркнул, что музыкальное искусство призывает людей объединиться, перестать делить друг друга по национальному, социальному, религиозному признакам, чтобы сохранить жизнь, любовь, дружбу и будущее для детей.

Также артист отметил роль творчества в укреплении мира:

"На протяжении многих лет я постоянно продвигаю мир и единство через общение и через свою музыку. В одной из своих песен "История одного неба" я попытался передать идею мира, призыв к каждому человеку уважать каждую культуру. Я надеюсь, что эта песня сможет затронуть сердца и умы всех, кто борется с проблемами мира", — сказал певец.

Димаш выразил благодарность международному университету, где учатся студенты из более, чем 60 стран, прекрасно взаимодействуя друг с другом, за усилия по обеспечению мира между народами.

"Обращаясь ко всем вам, молодым людям, кто приближает будущее и кто движим завтрашним днем, к будущим лидерам преобразований, призываю всех сосредоточиться на том, чтобы делать правильные вещи для нашего нашего общества и нашей страны. Будьте чуткими. Будьте осторожными. Будьте добрыми. Мы всегда можем изменить человечество в лучшую сторону, тем способом, который у нас лучше всего получается", — обратился Димаш к молодёжи.

В заключение артист выразил глубочайшую благодарность всем, кто сыграл свою роль в том, чтобы помочь ему достичь того уровня, на котором он находится сегодня, и получить эту награду.

"Спасибо моей семье, моим коллегам и, что особенно важно, моим поклонникам. Это признание — свидетельство тяжелой работы, преданности и страсти, которые я вложил в свою музыку, и я глубоко благодарен", — сказал артист.

В рамках встречи также прошла акция "Дарим подарки малазийским детям".

В честь первого концерта Димаша в Малайзии фанаты артиста со всего мира организовали акцию — собрали средства с целью подарить улыбки и надежду детям, которые в настоящее время проходят лечение в педиатрическом отделении Медицинского центра Университета Малайзии (PPUM).

Во время церемонии передачи символического Teddy Bear Димаш вручил памятную игрушку от лица своих фанатов доктору Назира бинти Хаснан, директору по клиническим услугам PPUM, в присутствии представителей фан-клуба Dimash Malaysian Dears и представителя посольства Казахстана в Малайзии.

В акции приняли участие фанаты из более чем 40 стран. Участники подарили плюшевых мишек и открытки с наилучшими пожеланиями 47 детям, которые сейчас проходят лечение. Остальные собранные в акции средства были переданы в благотворительный фонд больницы PPUMCare.

"Димаш — высоко образованный и уважаемый казахстанский артист, мечтающий о мире и единстве во всем мире. Песни и послания, которые он приносит, затрагивают сердца столь многих людей, что его поклонники готовы приехать со всего мира, чтобы увидеть его выступление. Димаш искренне верит, что дети – это свет и надежда на будущее в каждой стране. В честь его первого концерта в Малайзии и Юго-Восточной Азии мы, его поклонники, решили поддержать больных детей и разделить любовь и счастье, отправив им плюшевого мишку. Пусть это поднимет их настроение и вызовет улыбку на их лицах на пути к выздоровлению. Желаем им скорейшего выздоровления!" — поделилась Сайдатул Сабила Азва от имени Dimash Malaysian Dears и глобального фан-клуба артиста.

Поклонники Димаша из Малайзии также вручили артисту подарки – народный музыкальный инструмент Sapeh и малазийский традиционный наряд Baju Melayu.