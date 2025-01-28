Димаш Кудайберген приглашен в качестве члена жюри 10-го юбилейного сезона проекта "Virtuosos", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на dimashnews.

Казахстанский музыкант во второй раз будет принимать участие в проекте "Virtuosos". В прошлом году он впервые работал в составе жюри этого конкурса.

Уникальный конкурс молодых талантов, раскрывающих мир классической музыки для большой телевизионной аудитории, подарит зрителям незабываемые ощущения. В программе участвуют по четыре молодых талантливых музыканта из Венгрии, Австрии, Словении, Сербии и Черногории.

В полуфинале участники из каждой страны попарно соревнуются друг с другом. Затем финалисты встречаются друг с другом так, что победителями становятся пять конкурсантов – по одному из каждой страны-участницы.

В этом году жюри собрало настоящих легенд мировой музыки. Вместе с Димашем участников оценивают: