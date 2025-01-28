Димаша Кудайбергена пригласили в Будапешт
Артист прибыл в Венгрию.
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Димаш Кудайберген приглашен в качестве члена жюри 10-го юбилейного сезона проекта "Virtuosos", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на dimashnews.
Казахстанский музыкант во второй раз будет принимать участие в проекте "Virtuosos". В прошлом году он впервые работал в составе жюри этого конкурса.
Уникальный конкурс молодых талантов, раскрывающих мир классической музыки для большой телевизионной аудитории, подарит зрителям незабываемые ощущения. В программе участвуют по четыре молодых талантливых музыканта из Венгрии, Австрии, Словении, Сербии и Черногории.
В полуфинале участники из каждой страны попарно соревнуются друг с другом. Затем финалисты встречаются друг с другом так, что победителями становятся пять конкурсантов – по одному из каждой страны-участницы.
В этом году жюри собрало настоящих легенд мировой музыки. Вместе с Димашем участников оценивают:
- Пласидо Доминго, великий оперный певец и дирижер, неизменный участник и поддерживающий лицо проекта.
- Хосе Каррерас, один из самых известных теноров мира, исполнивший более 60 оперных партий.
- Вероника Берти Бочелли, генеральный менеджер Андреа Бочелли, организатор масштабных культурных мероприятий.
- Хаузер, хорватский виолончелист, известный своей кроссовер-музыкой.
- Эрика Миклоша, венгерское колоратурное сопрано и постоянный судья “Virtuosos”.
- Андраш Келлер, скрипач и музыкальный руководитель Будапештского концерта.
- Елена Дудочкина, американское сопрано, известная своими выступлениями на лучших мировых сценах.
- Микко Кодисоя, финский предприниматель, создающий революционные визуальные эффекты для кино и телевидения.
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