Новогодний вечер собрал много известных имён, среди которых был и казахстанский артист Димаш Кудайберген, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на dimashnews.com.

Димаш исполнил одну из самых красивых лирических песен на китайском языке из своего репертуара - "The Crown". Эта песня является китайской версией произведения "Кім екен" казахстанского композитора Улыкпана Жолдасова, которая вышла в 2017 году в качестве саундтрека к мобильной игре "Xiaomi Super GOD MOBA".

Также Димаш вместе с известной китайской певицей Вэй Вэй спел композицию "Join Hands". Песня была написана известным автором Чжу Хай и композитором, музыкальным судьей премии "Оскар" Нейтаном Вангом. Впервые она прозвучала 20 сентября 2023 года в финале Церемонии вручения премии "Golden Panda", которая проходила в Чэнду.