Димаш выразил соболезнования родным погибших работников лесничества в Абайской области

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Казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал пост с соболезнованиями родным и близким погибших при пожаре на территории Государственного лесного природного заповедника "Семей орманы", передаёт BaigeNews.kz.

"Выражаю соболезнования семьям работников лесного хозяйства, погибших в результате пожара в заповеднике "Семей орманы", и всему народу. Пусть наша страна будет в безопасности, а наш народ будет мирным! Пусть губительный пожар прекратится как можно скорее!" - написал он в Instagram.

Напомним, о пожаре на территории "Семей орманы" в области Абай стало известно 8 июня. Тогда речь шла о площади возгорания 0,3 гектара. Всего за несколько дней гонь распространился более чем на 60 тысяч гектаров. Лесной пожар в природном резервате унёс жизни 14 человек.

Касым-Жомарт Токаев обещал семьям погибших всестороннюю поддержку, в том числе помощь с устройством детей в детские сады и вузы, а также специальные пособия.

Президент объявил 12 июня Днём национального траура, а заседание оперативного штаба начал с минуты молчания.