18 марта в Мадриде, на одной из самых оживленных станций метро Legazpi, появился уникальный билборд, посвященный новой песне Димаша Кудайбергена Love’s not over yet. В течение месяца тысячи пассажиров, ежедневно проходящих мимо, смогут познакомиться с творчеством казахстанского артиста.

На билборде размещен QR-код, который позволяет каждому желающему в считанные секунды послушать песню. Этот проект стал возможен благодаря усилиям поклонников из Dimash Qudaibergen Official Fan Club Spain и ассоциации Great Kazakh Voice, и это первая подобная инициатива в Испании, но, как подметили участники акции, вероятно, не последняя.

Примечательно, что подобный проект уже реализовывался и в Перу, где фанаты также организовали билборд в честь премьеры музыкального клипа Love’s not over yet. Этот шаг стал ярким примером поддержки артиста и его музыки на международной арене.