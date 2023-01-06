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Лента новостей

instagram.com/kudaibergenov.dimash Сегодня, 21:33
78
Сегодня, 21:33
78
Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Димаш Кудайберген записывает клип с родственниками

Димаш Кудайберген объявил о совместной работе с братом и сестрой. Семья записывает клип на новую песню, передаёт BaigeNews.kz.

Новость исполнитель сообщил в своём Instagram.

"Записываем клип на первую композиторскую работу Мансура. Песня называется Together, что в переводе означает "вместе", - сообщил Димаш.

В съёмках принимает участие младшая Димаша – Раушан.

Клип вскоре можно будет увидеть на Youtube и других видеоплатформах.

 
 
 
 
 
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Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

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#Димаш Кудайберген #музыка
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:33
78
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