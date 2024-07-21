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Димаш Кудайберген выступит с концертом в Астане

Сегодня, 17:43
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dimashnews.com Сегодня, 17:43
Сегодня, 17:43
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Фото: dimashnews.com

Всемирно известный казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген проанонсировал старт продажи билетов на свой концерт STRANGER в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

"Шоу состоится 13 сентября на стадионе "Астана Арена". Билеты будут доступны на сайте билетного оператора *Ticketon.kz*. Старта продажи билетов: 22 июля в 14:00 по времени Астаны", —  сообщил Димаш.

Напомним, ранее Димаш Кудайберген принял участие в китайском фестивале пива, а также исполнил саундтрек к новому фильму Джеки Чана "Легенда".

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