Димаш Кудайберген выступит с концертом в Астане

Всемирно известный казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген проанонсировал старт продажи билетов на свой концерт STRANGER в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

"Шоу состоится 13 сентября на стадионе "Астана Арена". Билеты будут доступны на сайте билетного оператора *Ticketon.kz*. Старта продажи билетов: 22 июля в 14:00 по времени Астаны", — сообщил Димаш.

Напомним, ранее Димаш Кудайберген принял участие в китайском фестивале пива, а также исполнил саундтрек к новому фильму Джеки Чана "Легенда".