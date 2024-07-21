Димаш Кудайберген выступит с концертом в Астане
Сегодня, 17:43
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Сегодня, 17:43Сегодня, 17:43
118Фото: dimashnews.com
Всемирно известный казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген проанонсировал старт продажи билетов на свой концерт STRANGER в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом он написал на своей странице в Instagram.
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"Шоу состоится 13 сентября на стадионе "Астана Арена". Билеты будут доступны на сайте билетного оператора *Ticketon.kz*. Старта продажи билетов: 22 июля в 14:00 по времени Астаны", — сообщил Димаш.
Напомним, ранее Димаш Кудайберген принял участие в китайском фестивале пива, а также исполнил саундтрек к новому фильму Джеки Чана "Легенда".
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