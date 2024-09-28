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Димаш Кудайберген выступит на открытии Almaty Open ATP 250

Сегодня, 19:57
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dimashnews.com Сегодня, 19:57
Сегодня, 19:57
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Фото: dimashnews.com

С 13 по 20 октября в Алматы пройдёт турнир Almaty Open ATP 250. Это соревнование из категории профессиональных теннисных турниров среди мужчин, проходящих в 30 странах мира. Победа в таком турнире приносит теннисисту 250 очков в зачет рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт Димаша Кудайбергена.

Турнир будет проходить на Almaty Arenа. Он обещает стать не только масштабным спортивным мероприятием, но и большим праздником для всей семьи. В программе запланированы различные активности, угощения и работа детских зон.

Известно, что на открытии турнира выступит всемирно известный казахстанскаский певец и композитор Димаш Кудайберген.

Открытие турнира пройдет 15 октября на Almaty Arenа. Начало в 18.00.

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