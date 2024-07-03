Димаш Кудайберген выступил перед лидерами Казахстана и КНР

По завершении официальных переговоров перед главой государства Касым-Жомартом Токаевым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином с небольшим концертом выступили оперная певица Майра Мухамедкызы и певец Димаш Кудайберген, передаёт BaigeNews.kz.

Лидеры двух стран высоко оценили выступления известных казахских артистов.