Димаш Кудайберген выступил перед лидерами Казахстана и КНР
Сегодня, 18:58
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Сегодня, 18:58Сегодня, 18:58
60Фото: Борт №1
По завершении официальных переговоров перед главой государства Касым-Жомартом Токаевым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином с небольшим концертом выступили оперная певица Майра Мухамедкызы и певец Димаш Кудайберген, передаёт BaigeNews.kz.
Лидеры двух стран высоко оценили выступления известных казахских артистов.