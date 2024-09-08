Игры кочевников: уникальный голос Димаша зазвучал на открытии

Народный артист Республики Казахстан Димаш Кудайберген выступил на церемонии открытия Всемирных игр кочевников, передает BaigeNews.kz.

Он исполнил музыкальную композицию "Ел рухы".

Напомним, на стадионе "Астана Арена" в данный момент проходит открытие Всемирных игр кочевников. Ранее прошёл парад стран-участников игр. Самым первым флагом, который вынесли на сегодняшней церемонии открытия был флаг Казахстана. Его презентовали дети разных этносов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил перед участниками и зрителями, а также объявил игры кочевников официально открытыми.

Ранее сообщалось, что общий призовой фонд игр составляет 253 млн тенге.

Напомним, накануне открытия Всемирных игр кочевников, в Сети появились колоритные фото Димаша верхом на коне и в компании казахских тазы, ловчей птицы, а также на фоне убранства юрты.