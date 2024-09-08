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Игры кочевников: уникальный голос Димаша зазвучал на открытии

Сегодня, 20:49
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dimashnews.com Сегодня, 20:49
Сегодня, 20:49
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Фото: dimashnews.com

Народный артист Республики Казахстан Димаш Кудайберген выступил на церемонии открытия Всемирных игр кочевников, передает BaigeNews.kz.

Он исполнил музыкальную композицию "Ел рухы".

Напомним, на стадионе "Астана Арена" в данный момент проходит открытие Всемирных игр кочевников. Ранее прошёл парад стран-участников игр. Самым первым флагом, который вынесли на сегодняшней церемонии открытия был флаг Казахстана. Его презентовали дети разных этносов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев  выступил перед участниками и зрителями, а также объявил игры кочевников официально открытыми.

Ранее сообщалось, что общий призовой фонд игр составляет 253 млн тенге.

Напомним, накануне открытия Всемирных игр кочевников, в Сети появились колоритные фото Димаша верхом на коне и в компании казахских тазы, ловчей птицы, а также на фоне убранства юрты.

 

 

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