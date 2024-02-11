Димаш Кудайберген выступил на телеканалах Китая в канун восточного Нового года

Казахстанский певец Димаш Кудайберген появился на телевидении Китая с несколькими выступлениями в проектах, знаменующих наступление нового года по китайскому календарю, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

На Гала-концерте 2024 Spring Festival (Весенний фестиваль), транслируемом телеканалом ССTV-3, всемирно известный певец Димаш Кудайберген исполнил авторские композиции "Ұмытылмас күн" на казахском и китайском языках и "Give me your love".

Свои композиции он исполнил совместно с китайским пианистом-виртуозом Ланг Ланг.

Жители Китая в ночь на субботу встретили Новый год по лунному календарю — "Чуньцзе" (Праздник Весны). Праздник Весны в 2024 году наступил 10 февраля, который пройдет под покровительством "Дракона". Чествование Нового года по лунному календарю в Китае длится на протяжении двух недель и завершается Праздником Фонарей ("Юаньсяоцзе"), который приходится на 24 февраля.