Димаш Кудайберген выступил на одной сцене с особенными детьми в Астане

Фото: Baigenews.kz/Арман Мухатов

В Астане состоялся республиканский благотворительный музыкальный фестиваль BIZ ВIRGEMIZ FEST, передаёт BaigeNews.kz. Мероприятие организовано общественным фондом Biz Вirgemiz Qazaqstan совместно с акиматом столицы в целях поддержки детей с особыми потребностями.

Открыл фестиваль спикер сената Маулен Ашимбаев. В приветственной речи он отметил, что поддержка детей с особенными потребностями — одна из приоритетных задач государственной политики.

"Творческое и духовное развитие — это абсолютный приоритет Нового Казахстана, который мы все вместе строим. Новый Казахстан — это, прежде всего, инклюзивный Казахстан. Мы строим общество, в котором каждый нуждающийся в помощи должен чувствовать постоянную заботу государства. Такую задачу поставил президент страны. Поэтому государство будет последовательно поддерживать детей с особыми потребностями, создавать безбарьерную среду и инклюзивное общество", — сказал спикер сената.

По его словам, целью парламента является законодательное обеспечение политики, которую проводит президент.

"Будут приняты законы, направленные на помощь людям с особыми потребностями, поддержку талантливой молодёжи. Хотел бы поблагодарить организаторов за прекрасную осмысленную идею и её реализацию. Средства, собранные от продажи билетов, пойдут на покупку оборудования для реабилитационного центра для детей с ДЦП. Всё это показывает, что творчество и музыка снимает барьеры и стереотипы, может объединить всех нас для благородных идей и достижений", — сказал Ашимбаев.

Мероприятие объединило талантливых детей с ограниченными возможностями со всей республики и звёзд казахстанской эстрады.

На фестивале спонсоры вручили ключи от квартир двум многодетным семьям.

На сцену выходили танцевальная группа SENSITIVE, HAZIMA, Тамара Асар, группа "Бастау", Данияр Отеген (Rin'Go), Казыбек Курайыш, Багжан Октябрь, Актоты Болшова, Алишер Конысбай и другие.

Хэдлайнером вечера стал Димаш Кудайберген. Артист исполнил шесть композиций. Среди них "Реквием", Stangers, Give me a love, Be with me, Махаббат бер маган.

Фото: Baigenews.kz/Арман Мухатов