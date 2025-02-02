  • 2 Февраля, 21:26
  • BAIGENEWS

Димаш Кудайберген выбрал победителей шоу "Виртуозы"

Новые выпуски шоу зрители увидят в апреле.

Сегодня, 19:54
АВТОР
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dimashnews.com Сегодня, 19:54
Сегодня, 19:54
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Фото: dimashnews.com

В Будапеште прошли съёмки финального эпизода конкурса "Виртуозы" (Virtuosos), в составе жюри — всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на официальный сайт певца.

Димаш Кудайберген и Пласидо Доминго

К работе жюри присоединились хорватский виолончелист Степан Хаузер и великий тенор современности маэстро Пласидо Доминго, вместе с которыми Димаш работал в составе судейской бригады прошлого сезона проекта, а также выступал на благотворительном концерте в Сингапуре "Virtuosos Charity Concert event" в октябре прошлого года.

виолончелист Степан Хаузер и Димаш

Новые выпуски шоу "Виртуозы" будут выходить по пятницам на телеканале Duna TV, начиная с 25 апреля.

Димаш на шоу Виртуозы

"А пока все, что происходило на сцене с юными конкурсантами из Венгрии, Австрии, Словении, Сербии и Черногории, кто из них оказался в финале и стал победителем, остается в секрете", — отмечает официальный сайт Димаша Кудайбергена.

Напомним, в декабре 2023 года испанский оперный певец и дирижёр Пласидо Доминго пригласил Димаша Кудайбергена войти в состав жюри оперного шоу "Виртуозы".

 

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