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instagram/dimash.news Сегодня, 12:21
78
Фото: instagram/dimash.news

Димаш Кудайберген встретится с фанатами в Алматы

24 сентября в 21:00 - на следующий день после большого сольного концерта Димаша Кудайбергена на Almaty Arena пройдет встреча с фанатами, передаёт Baigenews.kz.

На instagram-аккаунте поклонников Димаша объявили о том, что артист сможет встретиться с фанатами не в день анонсированного нового шоу "STRANGER” 23 сентября, а на следующий день. Димаш Кудайберген сделал репост объявления на своей странице.

"Рады сообщить, что нам удалось перенести фан-встречу с Димашем на 24 сентября. Мы сделали все возможное, чтобы как можно больше Dears смогли на нее попасть.Встреча состоится 24 сентября в 21:00 на той же площадке, Almaty Arena". Поклонников творчества артиста ждет увлекательная программа: камерное выступление, подготовленное Димашем и его друзьями специально для этой встречи, розыгрыш эксклюзивных призов, возможность сфотографироваться с артистом и многое другое!, — говорится в объявлении.

Также отмечается, что билеты на встречу будут продавать с 12 сентября.

Напомним, ранее певец проанонсировал шоу "STRANGER” на 23 сентября 20:00.

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#Димаш Кудайберген #шоу-бизнес #музыка
Сегодня, 12:21
78
Журналист

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