Димаш Кудайберген встретился с главой Женевского отделения ООН

Казахстанский певец Димаш Кудайберген съездил в Женеву и встретился с главой Женевского отделения Организации Объединённых Наций Татьяной Валовой, передаёт BaigeNews.kz.

"Я посетил красивый город Женеву, где встретился с главой Женевского отделения Организации Объединённых Наций Татьяной Валовой. В ходе встречи мы обсудили дальнейшие перспективы совместных проектов. Также, отметили особую роль, которую могли бы играть известные личности в продвижении универсальных человеческих ценностей, идей мира и взаимопонимания", - написал Димаш Кудайберген в Instagram.

В ходе поездки, он также посетил Дворец Наций, где певца познакомили с произведениями искусства, историческими документами и объектами в Женевской библиотеке и архивах ООН.



Позже прошли встречи во Дворце Вильсона - Управлении ООН по правам человека, и штаб-квартире Международной Организации по миграции.



"Посетил Постоянное представительство Казахстана при ООН в Женеве, где встретился с сотрудниками и членами их семей. В ходе встречи с Постоянным представителем Ерланом Алимбаевым узнал о приоритетных направлениях Казахстана в работе на женевской площадке", - добавил он.