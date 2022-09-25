Димаш Кудайберген встретился с фанатами в Алматы

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Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген после сольного концерта Stranger в Алматы встретился с фанатами на Almaty Arena, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

На встрече поклонникам артиста представили увлекательную программу: камерное выступление, подготовленное Димашем и его друзьями специально для этой встречи, розыгрыш призов.

Ведущими были шоумены Марат Оралгазин и Еркебулан Мырзабек. Встреча проходила в формате вопросов и ответов. Были затронуты разные темы: артист делился своими впечатлениями от первого концерта в Алматы, от встречи с Папой Римским, своими секретами, а также рассказал о курьёзных случаях на сцене.

Присутствующих растрогал момент встречи Димаша с шестилетней фанаткой из Болгарии по имени Анджела. Она долго и крепко обнимала своего любимца, чем и вызвала восхищение у аудитории.

Многие фанаты просили спеть Димаша, кто-то даже пожелал услышать гимн. Один аксакал похвалил артиста за его творчество и поинтересовался, почему он ходит без охраны. Димаш ответил, что не видит в этом необходимости, поскольку чувствует себя в безопасности, но добавил, что пользуется услугами секьюрити в других странах.

Один из фанатов спросил артиста о его личной жизни, но он не пожелал отвечать на этот вопрос. Кроме того, на сцену ведущие вызвали родителей Димаша. Они вспоминали тот день, когда родился их сын, рассказали о его детстве и увлечениях. Отец Димаша сказал, что, возможно, его сын стал бы профессиональным футболистом, если бы не выбрал творческий путь.

Поклонницы вокалиста смогли сфотографироваться с ним, взять автограф, а также дарили ему свои подарки.

На встрече презентовали клип на новую песню Димаша "История одного неба". Сложнейшее произведение с использованием множества музыкальных тем и приёмов — результат трёхлетнего труда Димаша Кудайбергена, отмечается на сайте dimashnews.com. Премьера авторской композиции состоялась на сольном концерте Димаша в Алматы 23 сентября.