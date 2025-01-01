В рамках проекта китайского телеканала BRTV Димаш Кудайберген побывал в Храме Земли в Пекине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт певца.

Центральная ось Пекина – это самый крупный, эталонный градостроительный план, существующий на данный момент в Китае. Она проходит через всю историческую часть Пекина с юга на север, начинаясь с Колокольной и Барабанной башен, проходит через мост Ваньнинцяо, парк Цзиншань и музей Гугун до Ворот Юндинмэнь. Своими корнями формирование Центральной оси Пекина уходит в эпоху династии Юань (1267 год), она существует более 700 лет, занимая около 7,8 километров.

Храм Земли, так же как Храм Неба и Гугун расположены на Центральной оси Пекина, символизируя, тем самым, Три Великих Начала — Землю, Небо и Человека, которые пребывают в единстве и гармонии.

Первоначально Алтарь Земли и Алтарь Неба находились в едином комплексе, но в 1530 году они были разделены: Храм Неба остался на прежнем месте, а Храм Земли был перенесен к северу от Запретного города. Помимо собственно Алтаря Земли, на территории Храма Земли расположены Обитель духов Неба и Земли, Священный амбар, Зал священной лошади, Колокольная башня и другие сооружения. В северо-восточной части разбит современный Парк культуры традиционной китайской медицины и здоровья.

В Храме Земли Димаш был вместе с китайской певицей Гун Линна, с которой артист выступал вместе в китайском проекте "Наша песня".

Во время экскурсии по парку музыканты осмотрели достопримечательности, попробовали лакомства местного рынка, посетили выставки продукции разных стран и приняли участие в обсуждении разных вопросов о культуре и творчестве.

Во время беседы Димаш и Гун Линна обменялись подарками. Димаш подарил певице домбру и поделился историей инструмента:

"Раньше количество струн на домбре было намного больше. Если обратиться к истории, когда-то давно у одного хана умер сын. Ни у кого из его подданных не было смелости передать эту печальную весть о его смерти. Весть о смерти была передана через домбру. Если спросите почему, в то время хан сказал: "Я не могу найти своего сына уже долгое время. Тому, кто передаст печальную весть, я залью горло свинцом". Так домбра спасла жизнь человека".

В преддверии нового года традиционно прозвучал фрагмент песни "Jasmin", — Димаш играл на домбре, а Гун Линна пела. Также по просьбе ведущих Димаш исполнил фрагмент песни на родном языке – "Караторгай".

После экскурсии Димаш и Гун Линна направились на репетицию, где получили уникальный урок игры на больших китайских барабанах. Димаш, конечно, не упустил возможность импровизации на старинном инструменте. А затем в качестве носителя языка поддерживал китайскую певицу в освоении казахского текста песни "Қараторғай".

В продолжение знакомства с достопримечательностями Пекина Димаш и Гун Линна посетили "Zheng-Yi Temple Theatre".

Театр храма Чжэнъи построен на месте буддийского храма в 1688 году во время правления императора Канси в династии Цин Дайнасти. Пекинский оперный театр Чжэнъичи является одним из "четырех великих оперных театров" в Пекине.

В настоящее время театр продолжает постановку Пекинской оперы. Он считается живой реликвией и одним из лучших памятников столицы Китая.

Фото: dimashnews.com