Димаш Кудайберген в четвертый раз стал деятелем культуры года
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16 января в Астане прошло торжественное вручение наград Национальной Премии "Халықтың сүйіктісі-2024" / "Народный любимец-2024", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на dimashnews.com. Самая популярная премия страны уже в 14-й раз выбирала самых любимых народом деятелей разных сфер. В номинации "Деятель культуры года" победил Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген.
Димаш уже в четвертый раз получает эту престижную награду, в 2023 году он был удостоен специальной номинации как трехкратный обладатель премии "Народный любимец".
Статуэтку на церемонии получил Заслуженный деятель Казахстана, директор творческого центра "DimashAli" Канат Айтбаев.
"С большой благодарностью и уважением принимаю награду от нашего народа, от дорогих земляков, удостаивающих вниманием мое творчество. Большое спасибо, друзья! Поздравляю всех номинантов, получивших сегодня премию "Халықтың сүйіктісі". Желаю всем благополучия и благоденствия. И пусть будет благополучен наш народ, который поддерживает наши начинания", - поблагодарил Димаш.
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