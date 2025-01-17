16 января в Астане прошло торжественное вручение наград Национальной Премии "Халықтың сүйіктісі-2024" / "Народный любимец-2024", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на dimashnews.com. Самая популярная премия страны уже в 14-й раз выбирала самых любимых народом деятелей разных сфер. В номинации "Деятель культуры года" победил Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген.

Димаш уже в четвертый раз получает эту престижную награду, в 2023 году он был удостоен специальной номинации как трехкратный обладатель премии "Народный любимец".

Статуэтку на церемонии получил Заслуженный деятель Казахстана, директор творческого центра "DimashAli" Канат Айтбаев.