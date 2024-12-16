Традиционо в День Независимости страны всемирно известный певец Димаш Кудайберген поздравляет с Днём рождения легендарную народную артистку Бибигуль Тулегенову, передаёт BaigeNews.kz.

В этом году Диаш также посвятил Бибигуль Ахметовне трогательный пост и видео в соцсетях.

View this post on Instagram A post shared by Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

"Сегодня мы отмечаем 95 лет великой Бибигуль Тулегеновой - настоящей легенде казахской культуры, которая является символом художественного духа Казахстана. Бибигуль Ахметовна - Народная артистка СССР, народная артистка Казахской ССР, Герой Социалистического Труда, она посвятила свою жизнь искусству, став одной из величайших оперных певиц 20-го века. Ее глубокий и выразительный голос покорил сердца зрителей не только в Казахстане, но и за рубежом. Бибигуль Ахметовна много лет вдохновляла и продолжает вдохновлять новые поколения музыкантов, передавая им знания и любовь к казахской музыкальной культуре. Я горжусь тем, что могу быть частью этой великой культуры, и благодарен за возможность продолжать путь, проложенный такими мастерами, как она. Пусть Ваша музыка звучит еще много лет! С днем рождения!", — подписал видео Димаш Кудайберген.

Напомним, ранее знаменитые деятели искусства поздравляли Бибигуль Ахметовну на сцене "Астана Опера". Нужно отметить что в этом году, в год её 95-летия в Астане открылась Первая креативная школа имени Бибигуль Тулегеновой.