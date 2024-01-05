Димаш Кудайберген трогательно поздравил брата с днём рождения
Сегодня, 19:16
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Сегодня, 19:16Сегодня, 19:16
69Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash
Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген в соцсетях поздравил младшего брата с днём рождения, передаёт BaigeNews.kz.
"Сегодня моему младшему брату 17 лет. Брат, хочу пожелать тебе творческих успехов и простого человеческого счастья. Остальное я уже сказал по телефону", - написал Димаш в Instagram.
Исполнитель также выложил видеофрагмент выступления брата Мансура.
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