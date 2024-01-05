Димаш Кудайберген трогательно поздравил брата с днём рождения

Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген в соцсетях поздравил младшего брата с днём рождения, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня моему младшему брату 17 лет. Брат, хочу пожелать тебе творческих успехов и простого человеческого счастья. Остальное я уже сказал по телефону", - написал Димаш в Instagram.