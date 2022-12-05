Димаш Кудайберген требует наказать виновных в аварии в Экибастузе

Фото: instagram / kudaibergenov.dimash

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген высказался об аварии в Экибастузе, оставившей город без отопления, передаёт BaigeNews.kz.

Свое мнение по поводу ЧС певец оставил в Instagram.

"Поскольку меня читают чиновники, хотя мне и не хотелось вытаскивать на поверхность нашу внутреннюю проблему, но если мы не хотим, чтобы слезы наших матерей, оставшихся на улице, остались без внимания, все виновные должны сесть в тюрьму", — написал Кудайберген.

Напомним, ночью 27 ноября жители Экибастуза остались без отопления, а 28 ноября в городе объявили режим ЧС. В Экибастузе временно не работают детские сады, а школьники учатся дистанционно, постояльцев социальных и некоторых медицинских учреждений эвакуировали в Павлодар.

Над восстановлением тепла сегодня трудятся около 500 специалистов. Помощь прибывавает из разных регионов Казахстана. Каждый объект закреплён за определенным предприятием, руководитель которого находится на объекте до тех пор, пока туда не вернётся тепло. Таким было решение руководителя штаба по ликвидации ЧС - первого зампремьера Романа Скляра, который сейчас находится в Экибастузе.

Ранее Олег Крук сообщил о том, что к теплу подключены подвалы всех многоэтажек города.