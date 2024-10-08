Димаш Кудайберген стал послом доброй воли Съезда лидеров мировых религий

На ХХI заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий избраны послы доброй воли Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Этого статуса были удостоены казахстанский певец Димаш Кудайберген, Генеральный секретарь, Заместитель председателя Исполнительского совета Вьетнамской буддийской сангхи Тхить Дык Тхиен, Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III, Генеральный секретарь Мусульманского совета старейшин Мухаммед Абдельсалам и Заместитель Генерального секретаря Англиканской общины Джо Уэллс.

"Были проведены подготовительные работы, консультации, которые помогли нам определить пять кандидатов, которые соответствуют критериям, изложенным в утвержденном положении. Димаш Кудайберген - казахстанский певец, композитор, мультиинструменталист, обладатель высокого почетного звания "Народный артист Казахстана". В феврале 2024 года стал одним из девяти послов международной организации по миграции. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркивал, что представители сферы культуры должны стать духовным щитом народа Казахстана. Сегодня наша молодёжь, в том числе Димаш, поражает весь мир своим талантом. Мы уверены, что эти кандидаты внесут значительный вклад в придвижение целей съезда, направленных на дальнейшее укрепление межконфессионального и межэтнического согласия во всем мире", - сказал заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан со съезда мировых лидеров Акан Рахметуллин.

Он добавил, что все эти кандидаты дали своё согласие взять на себя почётную миссию посла доброй воли. Однако не все из них смогли присутствовать на заседании Секретариата.

Напомним, в Астане проходит XXII заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. В нём принимают участие представители мировых и традиционных религий, а также главы ряда авторитетных международных организаций.