Димаш Кудайберген стал обладателем престижной награды
Известный казахстанский певец в четвёртый раз признан "Деятелем культуры года".
Сегодня, 12:21
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Сегодня, 12:21Сегодня, 12:21
239Фото: dimashnews.com
14-й Национальная премия "Халықтың Сүйктісі – 2024" подвела итоги голосования, передаёт BaigeNews.kz. Самая престижная общественная награда определила своих владельцев в десяти номинациях.
Деятелем культуры года в четвертый раз признан Народный артист Республики Казахстан Димаш Кудайберген.
Торжественная церемония награждения лауреатов традиционно состоится 16 января 2025 года.
Напомним, несколько недель назад Димаш Кудайберген стал обладателем престижной премии в Дубае. Кроме того, артист поразил фанатов новым музыкальным клипом.
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