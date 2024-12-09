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Димаш Кудайберген стал обладателем престижной награды

Известный казахстанский певец в четвёртый раз признан "Деятелем культуры года".

Сегодня, 12:21
АВТОР
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dimashnews.com Сегодня, 12:21
Сегодня, 12:21
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Фото: dimashnews.com

14-й Национальная премия "Халықтың Сүйктісі – 2024" подвела итоги голосования, передаёт BaigeNews.kz. Самая престижная общественная награда определила своих владельцев в десяти номинациях.

Деятелем культуры года в четвертый раз признан Народный артист Республики Казахстан Димаш Кудайберген.

Торжественная церемония награждения лауреатов традиционно состоится 16 января 2025 года.

Напомним, несколько недель назад Димаш Кудайберген стал обладателем престижной премии в Дубае. Кроме того, артист поразил фанатов новым музыкальным клипом.

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