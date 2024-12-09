14-й Национальная премия "Халықтың Сүйктісі – 2024" подвела итоги голосования, передаёт BaigeNews.kz. Самая престижная общественная награда определила своих владельцев в десяти номинациях.



Деятелем культуры года в четвертый раз признан Народный артист Республики Казахстан Димаш Кудайберген.



Торжественная церемония награждения лауреатов традиционно состоится 16 января 2025 года.

Напомним, несколько недель назад Димаш Кудайберген стал обладателем престижной премии в Дубае. Кроме того, артист поразил фанатов новым музыкальным клипом.