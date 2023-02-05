Фото: instagram.com/marlenaneska

Всемирно известный казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген стал крёстным папой для своёго тёзки — Динмухаммеда. Мальчик родился у супругов-блогеров Марлена и Анель. Об этом событии они написали в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"Первое фото нашего ребёнка с его крёстным отцом! Большое спасибо крёстному папе нашего Дималёка! Пусть он вырастет таким же добрым и честным человеком, как Димаш, которого уважает вся страна", — написала мама малыша, Анель, поделившись с подписчиками трогательными фотографиями из семейного альбома.

Фото: instagram.com/marlenaneska

Несколько лет назад родители крестника Димаша восхитили пользователей интернета своей историей любви. В 2017 году о них писали многие казахстанские СМИ.

Фото: instagram.com/marlenaneska

Марлен и Анель выросли вместе и учились в одной школе в поселке Кульсары Атырауской области.

В 16 лет Анель узнала о том, что больна, ей сделали операцию по удалению лёгкого, позже появилось множество других проблем со здоровьем. За жизнь девушки Анель и Марлен боролись вместе.

Фото: instagram.com/marlenaneska

Парень очень трогательно ухаживал за девушкой, носил 10-килограммовый кислородный баллон, без которого Анель не могла дышать. И вот, годы спустя молодые люди исполнили свою мечту о малыше и его чудесном крёстном.