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Димаш Кудайберген стал крёстным папой
Всемирно известный казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген стал крёстным папой для своёго тёзки — Динмухаммеда. Мальчик родился у супругов-блогеров Марлена и Анель. Об этом событии они написали в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.
"Первое фото нашего ребёнка с его крёстным отцом! Большое спасибо крёстному папе нашего Дималёка! Пусть он вырастет таким же добрым и честным человеком, как Димаш, которого уважает вся страна", — написала мама малыша, Анель, поделившись с подписчиками трогательными фотографиями из семейного альбома.
Фото: instagram.com/marlenaneska
Несколько лет назад родители крестника Димаша восхитили пользователей интернета своей историей любви. В 2017 году о них писали многие казахстанские СМИ.
Фото: instagram.com/marlenaneska
Марлен и Анель выросли вместе и учились в одной школе в поселке Кульсары Атырауской области.
В 16 лет Анель узнала о том, что больна, ей сделали операцию по удалению лёгкого, позже появилось множество других проблем со здоровьем. За жизнь девушки Анель и Марлен боролись вместе.
Фото: instagram.com/marlenaneska
Парень очень трогательно ухаживал за девушкой, носил 10-килограммовый кислородный баллон, без которого Анель не могла дышать. И вот, годы спустя молодые люди исполнили свою мечту о малыше и его чудесном крёстном.
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