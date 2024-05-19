Димаш Кудайберген снова взбудоражил фанатов загадочным постом

Всемирно известный казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген снова оставил для поклонников загадочное послание в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

"Каждый раз после следующих концертов мой собственный концерт начинается с собственной философии, где и артист, и слушатель - это только я. Где я не могу по ошибке спеть неправильные ноты. Этот концерт называется жизнь", — написал Димаш в Instagram под своим фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Фанаты тут же подхватили филосовские мысли кумира. Свои пожелания артисту высказали аккаунты "диарс" из разных стран мира.

"Никто не застрахован от ошибок и поражений, потому что в жизни слишком много неопределенности, и мы не можем всегда иметь всю необходимую для принятия решений информвцию, и потому часто вынуждены действовать, руководствуясь своей интуицией и/или чьими то советами. Конечно, в жизни у нас нет ластика, которым можно стереть ошибку в тексте, но и фатальные ситуации не так уж часты. Главное - не надо бояться жизни и ошибок, а просто идти вперед и делать то, что подсказывают сердце, совесть. Мы наблюдаем за тобой весь самый сложный период твоей жизни - время медных труб, и очень гордимся тем, как достойно ты его проходишь. Любим тебя, верим в тебя, Димаш!", — пишут фанаты.

Участники Фанклуба из Кавказа отметили, что кумир порой слишком строг к себе и напомнили, что поддержат его в любой ситуации.