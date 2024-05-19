Димаш Кудайберген снова взбудоражил фанатов загадочным постом
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Всемирно известный казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген снова оставил для поклонников загадочное послание в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.
"Каждый раз после следующих концертов мой собственный концерт начинается с собственной философии, где и артист, и слушатель - это только я. Где я не могу по ошибке спеть неправильные ноты. Этот концерт называется жизнь", — написал Димаш в Instagram под своим фото.
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Фанаты тут же подхватили филосовские мысли кумира. Свои пожелания артисту высказали аккаунты "диарс" из разных стран мира.
"Никто не застрахован от ошибок и поражений, потому что в жизни слишком много неопределенности, и мы не можем всегда иметь всю необходимую для принятия решений информвцию, и потому часто вынуждены действовать, руководствуясь своей интуицией и/или чьими то советами. Конечно, в жизни у нас нет ластика, которым можно стереть ошибку в тексте, но и фатальные ситуации не так уж часты. Главное - не надо бояться жизни и ошибок, а просто идти вперед и делать то, что подсказывают сердце, совесть. Мы наблюдаем за тобой весь самый сложный период твоей жизни - время медных труб, и очень гордимся тем, как достойно ты его проходишь. Любим тебя, верим в тебя, Димаш!", — пишут фанаты.
Участники Фанклуба из Кавказа отметили, что кумир порой слишком строг к себе и напомнили, что поддержат его в любой ситуации.
"Пересматривала видео со встречи с диарс, и там ты как бы в шутку замахнулся на свой портрет. Возможно для кого-то это показалось просто шуткой, а я подумала, что это единственный человек, которому ты не прощаешь ошибок. Очень тебя понимаю. Любить и прощать себя на самом деле сложнее всего. Спасибо, что поделился своим маленьким откровением с нами. В такие моменты чувствуешь себя ближе к тебе. Сейчас у всех наверно такое состояние, потому что в мире сильнейший дисбаланс во всем. Мы все очень благодарны Всевышнему, что ты у нас есть. Наше Солнышко в этом мрачном мире. Твой голос, твоя улыбка творят чудеса, поражаюсь каждый раз, как ты умеешь стереть все печали с души. Спасибо тебе за всё, что ты делаешь для нас. К сожалению, я не могу поддерживать тебя так, как мне бы хотелось. Это не зависит от меня. Но всегда молюсь за тебя, чтобы Всевышний берег тебя и всех, кого ты любишь", — отмечают поклонницы.