Димаш Кудайберген снимает новый клип в Лос-Анджелесе
Сегодня, 13:37
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Сегодня, 13:37Сегодня, 13:37
108Фото: dimashnews.com
Казахстанский певец Димаш Кудайберген показал съёмочный процесс нового клипа в Лос-Анджелесе, передаёт BaigeNews.kz.
Певец снимает клип на новую песню. Димаш Кудайберген поделился видео в Инстаграм, где показал, как и где проходят съёмки.
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Недавно певец выпустил новую песню в коллаборации с диджеем Бураком Йетером.