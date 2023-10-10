Димаш Кудайберген снимает новый клип в Лос-Анджелесе

Казахстанский певец Димаш Кудайберген показал съёмочный процесс нового клипа в Лос-Анджелесе, передаёт BaigeNews.kz.

Певец снимает клип на новую песню. Димаш Кудайберген поделился видео в Инстаграм, где показал, как и где проходят съёмки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Недавно певец выпустил новую песню в коллаборации с диджеем Бураком Йетером.