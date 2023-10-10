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Димаш Кудайберген снимает новый клип в Лос-Анджелесе

Сегодня, 13:37
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dimashnews.com Сегодня, 13:37
Сегодня, 13:37
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Фото: dimashnews.com

Казахстанский певец Димаш Кудайберген показал съёмочный процесс нового клипа в Лос-Анджелесе, передаёт BaigeNews.kz.

Певец снимает клип на новую песню. Димаш Кудайберген поделился видео в Инстаграм, где показал, как и где проходят съёмки.

 
 
 
 
 
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Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Недавно певец выпустил новую песню в коллаборации с диджеем Бураком Йетером.

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