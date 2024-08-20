Димаш Кудайберген снимает новый клип в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген снимает новый клип в туристских локациях Казахстана. Песню, которую он представит, посвящена природным и культурным сокровищам родной земли, передаёт BaigeNews.kz.
Съемки уже прошли в Чарынском каньоне, на Кольсайских озёрах, в пещере Акмечеть, музее-заповеднике Азрет-Султан, а также в урочище Бозжыра, долине Торыш.
Ожидается, что зрители также смогут увидеть кадры из национальных парков Бурабай, Катон-Карагай, Алтын-Емел, Жонгар-Алатау.
"Этот проект позволит не только привлечь внимание к уникальным красотам Казахстана, но и подарить зрителям возможность по-новому увидеть нашу страну через призму искусства. Мы надеемся, что благодаря этому клипу многие откроют для себя Казахстан как место с богатым культурным наследием и неповторимой природой", – отметил вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев.
Проект призван продвигать туризм Казахстана среди широкой аудитории фанатов артиста, а также познакомить их с природным и культурным наследием страны.
"Димаш - идеальная личность для роли посла туризма Казахстана. Многие люди узнают о Казахстане благодаря Димашу", – отметили в фанклубе артиста в Китае.
"Димаш познакомил нас с Казахстаном, он на каждом концерте и на каждой встрече всегда приглашает в Казахстан. Поклонники Димаша со всего мира едут на его Родину. Так что мы приедем в этом году уже в сентябре на концерт Димаша (в Астане)", – отметила Ольга Гриченко в комментариях под публикацией о проекте.