Димаш Кудайберген снимает новый клип в Казахстане

Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген снимает новый клип в туристских локациях Казахстана. Песню, которую он представит, посвящена природным и культурным сокровищам родной земли, передаёт BaigeNews.kz.

Съемки уже прошли в Чарынском каньоне, на Кольсайских озёрах, в пещере Акмечеть, музее-заповеднике Азрет-Султан, а также в урочище Бозжыра, долине Торыш.

Ожидается, что зрители также смогут увидеть кадры из национальных парков Бурабай, Катон-Карагай, Алтын-Емел, Жонгар-Алатау.

"Этот проект позволит не только привлечь внимание к уникальным красотам Казахстана, но и подарить зрителям возможность по-новому увидеть нашу страну через призму искусства. Мы надеемся, что благодаря этому клипу многие откроют для себя Казахстан как место с богатым культурным наследием и неповторимой природой", – отметил вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев.

Проект призван продвигать туризм Казахстана среди широкой аудитории фанатов артиста, а также познакомить их с природным и культурным наследием страны.