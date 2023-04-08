Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку16-летнего брата

Фото: кадр из клипа

Всемирно известный казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген рассказал, когда выйдет его новый клип, который он записал совместно с братом и сестрой, передаёт BaigeNews.kz.

На своей странице в Instagram Димаш написал, что клип на долгожданную песню "Together" фанаты смогут посмотреть уже завтра.

"9 апреля в 12:00 по времени Астаны на моем канале YouTube вы сможете увидеть новое музыкальное видео на композиционную работу моего шестнадцатилетнего младшего брата Абильмансура — студента первого курса колледжа Казахского национального университета искусств. "Together" впечатлила меня с первых секунд, и я рад, что в итоге мы превратили ее в полноценную песню!", — написал Димаш Кудайберген.

Певец также напомнил, что клип снимали вместе с младшей сестрой Раушан, что делает эту работу еще более особенной.

"Мы хотим рассказать историю о том, что все мы являемся отражением друг друга и должны ВМЕСТЕ преодолевать трудности на жизненном пути и покорять новые вселенные!", — заявил Димаш.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

В комментариях поклонники творчества певца написали, что очень ждут новое творение кумира, а его анонс похож на рекламу космического блокбастера.

Напомним, ещё в начале года Димаш Кудайберген объявил о совместной работе с братом Абильмансуром и сестрой Раушан. 22 марта новая композиция стала доступна в популярных сервисах Spotify и Apple Music и других. А недавно поделился совместным фото с братишкой и другом Айсултаном, дав повод подписчикам порассуждать о крепкой мужской дружбе.