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  • Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку16-летнего брата
кадр из клипа Сегодня, 08:42
91
Сегодня, 08:42
91
Фото: кадр из клипа

Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку16-летнего брата

Всемирно известный казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген рассказал, когда выйдет его новый клип, который он записал совместно с братом и сестрой, передаёт BaigeNews.kz.

На своей странице в Instagram Димаш написал, что клип на долгожданную песню "Together" фанаты смогут посмотреть уже завтра.

"9 апреля в 12:00 по времени Астаны на моем канале YouTube вы сможете увидеть новое музыкальное видео на композиционную работу моего шестнадцатилетнего младшего брата Абильмансура — студента первого курса колледжа Казахского национального университета искусств. "Together" впечатлила меня с первых секунд, и я рад, что в итоге мы превратили ее в полноценную песню!", — написал Димаш Кудайберген.

Певец также напомнил, что клип снимали вместе с младшей сестрой Раушан, что делает эту работу еще более особенной. 

"Мы хотим рассказать историю о том, что все мы являемся отражением друг друга и должны ВМЕСТЕ преодолевать трудности на жизненном пути и покорять новые вселенные!", — заявил Димаш.

 
 
 
 
 
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Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

В комментариях поклонники творчества певца написали, что очень ждут новое творение кумира, а его анонс похож на рекламу космического блокбастера.

Напомним, ещё в начале года Димаш Кудайберген объявил о совместной работе с братом Абильмансуром и сестрой Раушан. 22 марта новая композиция стала доступна в популярных сервисах Spotify и Apple Music и других.  А недавно поделился совместным фото с братишкой и другом Айсултаном, дав повод подписчикам порассуждать о крепкой мужской дружбе.

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Сегодня, 08:42
91
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