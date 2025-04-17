Казахстанский феномен, обладатель уникального голоса и сердца миллионов по всему миру - Димаш Кудайберген - приготовил настоящий подарок для своих поклонников. В своём Instagram он объявил, что уже 27 мая сольное шоу "Stranger" будет показано на больших экранах по всей стране.

Причём, как отметил артист, в этот день он тоже отправится в кино - чтобы разделить эмоции со своими слушателями.

"Дорогие друзья! Уже 27 мая состоится премьера показа моего сольного концерта Stranger во всех кинотеатрах Казахстана! В этот день я тоже буду смотреть его вместе с вами! До скорой встречи в Алматы, Dears", - обратился певец к своим подписчикам сразу на трёх языках.

К слову, "Stranger" - это не просто концерт, а музыкальное шоу мирового уровня, где сочетаются мощный вокал, сценическое искусство и эмоциональная глубина. Выступление, ставшее событием на международной арене, теперь можно будет прочувствовать в формате полного кинотеатрального погружения - со звуком, светом и магией живого исполнения.

Фанаты по всему Казахстану уже готовятся к встрече: билеты, судя по реакции в соцсетях, разлетаются как горячие пирожки.

Ранее мы сообщали, что Димаш обратился к фанатам и хейтерам. Напомним, бельгийское радио посвятило спецэфир казахстанскому артисту.