Димаш Кудайберген приглашает фанатов на особенную встречу
На сцене Алматы Арены состоится масштабное событие для всех фанатов певца.
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У фанатов Димаша Кудайбергена снова есть повод для радости. Любимец миллионов объявил дату долгожданной фан-встречи с поклонниками - уже 26 мая на сцене Алматы Арены состоится масштабное событие для всех фанатов, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом сам артист сообщил в социальных сетях:
"Дорогие друзья! 26 мая на Алматы Арена пройдет фан-встреча с Dears!"
И это ещё не всё: уже сегодня, 21 апреля, в 20:00 билеты появятся в продаже на сайте Ticketon - стоит поторопиться, ведь интерес к событию обещает быть колоссальным.
А 27 мая Димаш приглашает всех в кино - на большой экран выйдет показ его зрелищного шоу "Stranger", которое уже покорило сердца тысяч поклонников по всему миру.
Ранее мы сообщали, что Димаш обратился к фанатам и хейтерам. Напомним, бельгийское радио посвятило спецэфир казахстанскому артисту.
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