  • 5 Марта, 09:10
  • BAIGENEWS

Димаш Кудайберген презентует уникальный проект с легендарным мировым продюсером

Сегодня, 09:09
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instagram.com/kudaibergenov.dimash Сегодня, 09:09
Сегодня, 09:09
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Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген представляет свою первую работу с двукратным обладателем премии "Грэмми", всемирно известным продюсером и композитором Уолтером Афанасьевым, передаёт BaigeNews.kz.  

Маэстро Афанасьев сотрудничал со звездами мировой сцены - Уитни Хьюстон, Барбарой Стрейзанд, Мэрайей Кэри, Селин Дион, Ларой Фабиан, Рикки Мартином, Леоной Льюис, Savage Garden - и стал автором и продюсером культовых песен:  

- I’m Your Baby Tonight — Уитни Хьюстон  
- Without You, Dreamlover — Мэрайя Кэри  
- Bleeding Love — Леона Льюис  
- She Bangs — Рикки Мартин  
- Crash and Burn — Savage Garden  
- A New Day Has Come — Селин Дион  
- You’re Not From Here — Лара Фабиан  
- My Heart Will Go On — Селин Дион  

Он также работал над саундтреками к фильмам и мультфильмам: Красавица и Чудовище, Аладдин, Геркулес, Телохранитель.

Под его руководством международная команда авторов представляет новую песню Димаша — Love's not over yet.  

Премьера 7 марта на всех музыкальных платформах и музыкальное видео на YouTube-канале Димаша.

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