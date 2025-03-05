Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген представляет свою первую работу с двукратным обладателем премии "Грэмми", всемирно известным продюсером и композитором Уолтером Афанасьевым, передаёт BaigeNews.kz.

Маэстро Афанасьев сотрудничал со звездами мировой сцены - Уитни Хьюстон, Барбарой Стрейзанд, Мэрайей Кэри, Селин Дион, Ларой Фабиан, Рикки Мартином, Леоной Льюис, Savage Garden - и стал автором и продюсером культовых песен:

- I’m Your Baby Tonight — Уитни Хьюстон

- Without You, Dreamlover — Мэрайя Кэри

- Bleeding Love — Леона Льюис

- She Bangs — Рикки Мартин

- Crash and Burn — Savage Garden

- A New Day Has Come — Селин Дион

- You’re Not From Here — Лара Фабиан

- My Heart Will Go On — Селин Дион

Он также работал над саундтреками к фильмам и мультфильмам: Красавица и Чудовище, Аладдин, Геркулес, Телохранитель.

Под его руководством международная команда авторов представляет новую песню Димаша — Love's not over yet.

Премьера 7 марта на всех музыкальных платформах и музыкальное видео на YouTube-канале Димаша.