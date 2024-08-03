Димаш Кудайберген представил премьеру песни на китайском ТВ

На китайском канале Hunan TV вышел в эфир Гала-концерт одного из самых значимых и известных проектов "I am a Singer". Димаш Кудайберген, участник группы 2017 года, не раз участвовавший в качестве приглашённого гостя проекта, выступил с новой композицией "Angel love", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт артиста.

Музыку и текст песни создали известные казахстанские мастера — композитор Ренат Гайсин и поэт Калкамал Сарин. Над аранжировкой произведения Ренат Гайсин работал в тандеме с саунд-продюсером Ерланом Бекчуриным.

Специально для китайского зрителя Димаш исполнил песню на казахском и китайском языках. Автор китайского текста — Линь Вэй Вейлим.

"Несколько лет назад, смотря на облака сквозь иллюминатор самолета, я, вдохновленный необычайно красивой картиной, сочинил мелодию и тут же записал ее на диктофон, чтобы не забыть, — рассказывает Ренат Гайсин. — В период пандемии, когда мы работали над композицией "Qairan Elim", я показал эту мелодию Димашу, но из-за постоянных разъездов и гастролей только сейчас получилось взяться за работу над этой песней. Совсем недавно Димаш позвонил мне и сказал, что хотел бы спеть эту песню на Гала-концерте "I am a Singer". Он попросил сделать текст на казахском языке. Я сразу позвонил моему близкому другу, одному из лучших поэтов страны Калкаману Сарину. Мы связались по телефону, и Калкаман, вдохновившись мелодией, написал красивые чувственные стихи. Наверно, это был какой-то момент настоящего тандема, когда поэт с полуслова понял мое состояние".

Фото: dimashnews.com

Ренат Гайсин также рассказал, что название песне дал сам Димаш. "Angel love" — песня о настоящей, чистой и

трепетной любви".

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген вернулся на сцену проекта "I am a Singer".В новом сезоне битву ведут Короли Певцов — известные китайские и приглашённые из других стран вокалисты.