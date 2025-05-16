Казахстанский артист с мировым именем Димаш Кудайберген представил поклонникам свой новый музыкальный клип, основанный на произведении великого поэта и писателя, основоположника казахской литературы - Сакена Сейфуллина, передаёт BaigeNews.kz. Песня, вдохновлённая строками классика, получила современное музыкальное звучание, а видеоработа - эмоциональную и визуально мощную подачу.

Премьера клипа вызвала настоящий восторг у поклонников по всему миру. Фанаты отмечают не только сильный вокал Димаша, но и глубокую атмосферу видео, в котором тонко переплетаются культурное наследие, символизм и современное художественное видение. Особое внимание зрителей привлёк образ самого исполнителя - сдержанный, выразительный, и в то же время - пронзительно личный.

В честь выхода клипа Димаш запустил творческий челлендж. Он пригласил всех желающих создать собственные видео на этот трек - будь то кавер, танец, визуальная интерпретация или короткометражный ролик. Автор самого просматриваемого и интересного видео получит большой приз, подробности которого пока держатся в секрете.

Поклонники уже начали активно публиковать свои работы под новым хэштегом, и судя по скорости распространения, челлендж обещает стать вирусным. Проект не только отдаёт дань уважения литературному наследию Казахстана, но и даёт молодёжи возможность выразить себя на стыке музыки, поэзии и визуального творчества.